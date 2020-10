Grande Fratello Vip, Dayane Mello e Francesco Oppini: Alba Parietti e la fidanzata del gieffino furiose

Gossip TV

Alba Parietti e Cristina Tomasini chiedo al Grande Fratello Vip di mostrare a Francesco Oppini i video di Dayane Mello, affinché il gieffino possa prendere le distanze dalla modella.

Flirt in corso tra Francesco Oppini e Dayane Mello? La modella ha fatto una confessione inaspettata a Tommaso Zorzi e nella casa del Grande Fratello Vip iniziano i primi dubbi sulla fedeltà del figlio di Alba Parietti. La show girl e la fidanzata del gieffino, Cristina Tomasini, chiedono alla produzione di mettere Francesco al corrente delle ultime dichiarazioni della brasiliana.

Grande Fratello Vip, la fidanzata di Francesco Oppini rompe il silenzio sul presunto tradimento

Si preannuncia una Puntata scoppiettante per Francesco Oppini e Dayane Mello. I due si sono molti avvicinati nella casa del Grande Fratello Vip e la modella non ha nascosto di sentirsi molto attratta dal figlio di Alba Parietti. Il gieffino, sebbene non disdegni la complicità nata con la brasiliana, si è detto innamoratissimo della fidanzata Cristina Tomasini e non ha intenzione di tradire la sua fiducia. Poche ore fa, la Mello ha svelato a Tommaso Zorzi che con Oppini c’è stato qualcosa in più, suscitando molto clamore tra il pubblico. La Parietti è scesa in campo, certa della lealtà del figlio, chiedendo alla produzione del GF di informare Francesco di quanto rivelato da Dayane, affinché possa spiegare la verità e tranquillizzare la sua fidanzata. Anche Cristina ha rotto il silenzio sul presunto tradimento, scrivendo:

Alba è stata per me fondamentale in questi giorni per continuare a mantenere questa fiducia che davanti a certe immagini ed eccessi di manifestazioni avrebbero amareggiato e mortificato chiunque. Questo post lo condivido pienamente nel rispetto del rapporto d’amore profondo a cui anche Francesco deve dare una dignità prendendo una posizione chiara con un comportamento lineare e coerente con i suoi sentimenti e che non si prestino ad ambiguità che creano solo angosce e sofferenze. Credo nel nostro amore che vola alto sopra tutto ciò.

Questa sera Alfonso Signorini potrebbe approfondire la questione, per limitare i danni e dare modo ad Oppini di spiegarsi. La Mello, criticata da Stefano Sala e la moglie, non sembra voler demordere e chissà se l’inquilino riuscirà a resistere a lungo al fascino della brasiliana.

