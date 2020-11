Grande Fratello Vip: Dayane Mello è Falsa? Elisabetta Gregoraci, furiosa, lancia Accuse

Gossip TV

Dayane Mello è falsa? Elisabetta Gregoraci è furiosa con la modella del Grande Fratello Vip e si sfoga con Francesco Oppini.

Elisabetta Gregoraci attende con ansia la Puntata del Grande Fratello Vip per potersi togliere qualche sassolino dalle scarpe. Dopo la lite furiosa con Selvaggia Roma, a causa di Pierpaolo Pretelli, l’ex moglie di Flavio Briatore è tornata a parlare del voltafaccia di Dayane Mello. Una lettera della modella brasiliana lascia tutti stupiti e sembra confutare una tra le teorie più accreditate: la gieffina è falsa e sta giocando di strategia.

Gf Vip, Elisabetta Gregoraci contro Dayane Mello

Nella Casa del Grande Fratello Vip si consumano discussioni furiose, tradimenti inaspettati e amori proibiti. Quando questo mix diventa letale si aprono polemiche lunghissime e snervanti, che finiscono con il coinvolgere tutti gli inquilini di Cinecittà, anche quelli meno propensi ad esporsi. Nelle ultime ore, Elisabetta Gregoraci ha ricevuto non poche batoste. La showgirl è rimasta basita quando le scuse di Dayane Mello si sono trasformate in nuove accuse. La modella brasiliana, dopo un sodalizio duraturo con la Gregoraci, ha iniziato ad allontanarsi dall’ex moglie di Flavio Briatore, sobillando che la gieffina fosse a capo di un gruppo numeroso, che mirava ad osteggiare il percorso di alcuni concorrenti come Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. Nel frattempo, la Gregoraci si è esposta a ha cercato di legare con tutti, mettendo a tacere ogni possibile discussione sull’esistenza di gruppetti in Casa. Non paga, la Mello ha iniziato a sospettare che Elisabetta parlasse alle sue spalle con Francesco Oppini, con il quale ha avuto una discussione pesante che ha messo fine ad un’iniziale amicizia.

Dayane Mello è la stratega del GF VIP?

Dunque, tra il caos generale, Dayane si è esposta molto in Puntata accusando la Gregoraci con parole pesantissime, che hanno finito per coinvolgere anche la sua vita personale. Le parole della modella hanno profondamente ferito Elisabetta, che mai si sarebbe aspettata un tale voltafaccia. Quando la modella ha messo altra carne al fuoco, ammettendo di essere gelosa del suo rapporto con Oppini e di non poter vivere un percorso facile, perché a differenza della Gregoraci lei non è protetta a Cinecittà, la showgirl si è arresa e ha abbandonato ogni tentativo di riconciliazione. Poche ore fa, dopo la lite furiosa con Selvaggia Roma per Pierpaolo Pretelli, l’ex di Briatore ha cercato confronto in Francesco, rivelandogli di aver trovato un bigliettino che Dayane le aveva scritto pochi giorni prima. Nel biglietto, la modella riempie di complimenti la coinquilina e la sprona a continuare il percorso, mentre ora sembra essersi rimangiata tutto. Oppini ha ammesso di non essere stupito dalla faccenda, dal momento che la brasiliana ha usato la medesima strategia con lui, mentre la Gregoraci minaccia di portare il biglietto incriminato durante la diretta del Gf Vip.

