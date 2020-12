Grande Fratello Vip: Dayane Mello durissima contro Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta

Gossip TV

La confessione di Dayane al Grande Fratello Vip: "Mi stanno sul ca**o, ma sono i più forti".

Dayane Mello è tornata all'attacco contro Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta. La modella brasiliana, parlando con Mario Ermito riguardo le possibili nomination da fare stasera al Grande Fratello Vip, si è lasciata andare a delle confessioni inaspettate su alcuni suoi compagni di gioco.

Le strategie di Dayane Mello al Gf Vip

Dopo aver spiazzato tutti con il bacio con Andrea Zenga, Dayane è tornata all'attacco contro alcuni suoi conquilini. Parlando con il nuovo concorrente Mario, la modella brasiliana ha parlato delle possibili nomination da fare nella prossima puntata del Grande Fratello Vip riferendosi esplicitamente a "due molto forti dei vecchi della Casa".

"Mi stanno sul ca**o. Sono due tre dei vecchi. Però due di questi sono i preferiti del pubblico" ha confessato la Mello riferendosi a Tommaso, Stefania e Maria Teresa "Questo è un grande problema e non so se faccio la cosa giusta. Cosa metto Tommaso e Stefania? Non usciranno mai. Sono i preferiti del pubblico fuori si è capito non sono mica stupida. Come faccio? Chi mi resta? Anche Maria Teresa è una tra i preferiti del pubblico. Mettere uno dei forti è una stupidata, non so che fare a questo punto, Maria Teresa sono 15 volte che va in nomination e non va via".

Dayane ha parlato di una possibile nomination ai danni di Giulia Salemi. "L’unica persona che avrei voluto votare è Giulia con tanta voglia proprio, il problema è la Sofia che la conosce e le vuole bene" ha dichiarato la concorrente a Mario rivelandogli il suo desiderio di nominare la giovane influencer. Affermazione che hanno scatenato il web, che ha accusato la modella di essere incoerente e una grande stratega. Chi nominerà la Mello? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf Vip in onda stasera, in prima serata su Canale 5.

