Grande Fratello Vip, Dayane Mello domanda piccante a Giulia Salemi: “Hai avuto l’orgasmo?”

Il nuovo talk show Salotto Salemi debutta con la sua ex compagna d'avventura al Gf Vip.

Dopo il successo del Grande Fratello Vip, i riflettori si sono accesi di nuovo per Giulia Salemi. Ieri, Venerdì 16 aprile alle 19.00 su Mediaset Play ha debuttato Salotto Salemi, il primo programma interamente condotto dall'influencer italo-persiana e disponibile ogni venerdì per sei settimane sulla piattaforma streaming del gruppo Mediaset.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello e la domanda piccante a Giulia Salemi: “Hai avuto l’orgasmo?”

Prima ospite di Salotto Salemi è stata l'ex compagna di avventura al Gf Vip Dayane Mello che, tra chiacchiere e confidenze più intime, si è lasciata "trasformare" da Giulia grazie ai suoi consigli di make-up. Tra le confidenze intime tra le due ex gieffine, è arrivata una domanda particolarmente piccante da parte della bella sudamericana.

Nella Casa più spiata d’Italia, pochi mesi fa, Giulia aveva fatto una rivelazione ai suoi inquilini che aveva suscitato molta curiosità anche fuori dalle mura di Cinecittà. La Salemi aveva dichiarato di non aver mai raggiunto il piacere durante un rapporto intimo. La dichiarazione, come prevedibile, ha scatenato testate e siti di cronaca rosa. Dayane, non dimenticando la confidenza, ha chiesto a Giulia se ci fossero stati sviluppi sul tema.

Sei riuscita ad arrivare all’orgasmo o no? Tutta Italia vuole sapere questo?”,ha chiesto la Mello. La domanda che ha scatenato l'ironia della Salemi ha avuto anche un risvolto più serio e l'italo-persiana ha spiazzato l'amica e tutti gli ascoltatori, rivelando: “Posso dirti che sì… the winner is… Pierpaolo Pretelli! Ciao Pier… che vergogna!”.

"Credo di avere un blocco con il mio corpo. Ci sono problemi anche a relazionarmi fisico a fisico. Io ho sempre fatto finta. Ho emulato un qualcosa di non vero con i miei ex. Quando le amiche mi descrivono le loro sensazioni forti, io mi accorgo di non averle mai assolutamente provate ", queste le amare verità di Giulia esternate al Gf Vip. Ora solo un lontano ricordo grazie all'ex velino di Striscia la Notizia, Pierpaolo Petrelli.

