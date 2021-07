Grande Fratello Vip, Dayane Mello diventa una furia: la stoccata a Rosalinda Cannavò

Gossip TV

Dopo il racconto di Rosalinda Cannavò sul bacio rubato sul set, Dayane Mello diventa una vera e propria furia su Instagram.

Nelle ultime ore, le Rosmello sono tornate al centro dei pettegolezzi a causa di alcune dichiarazioni di Rosalinda Cannavò. L’attrice siciliana ha ammesso di essere rimasta sorpresa dal bacio che Dayane Mello ha provato a darle sul set di uno shooting fotografico, poche settimane fa, mentre un testimone oculare ha fornito una versione decisamente differente. Stanca delle polemiche, la modella brasiliana sbotta su Instagram, lanciando una stilettata all’amica.

GF Vip, Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò?

Che la situazione tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sia sempre stata piuttosto ‘aggrovigliata’ non è un segreto. Nella casa del Grande Fratello Vip, è nata un’intesa speciale tra le Rosmello, culminata con una serie di discussioni infinite e tante lacrime. Rosalinda ha scelto Andrea Zenga, il ragazzo della porta accanto, sebbene la Mello abbia ammesso di essersi presa una cotta per lei. Dichiarazione ritrattata in seguito, e poi nuovamente confermata. Le nuvole cariche di tempesta, tuttavia, si sono diradate e le due sono tornate ad essere amiche molto affiatate, tanto che la Mello ha chiesto a Rosalinda di essere testimonial della sua linea beauty.

Ed è proprio sul set della pubblicità, che Dayane avrebbe baciato Rosalinda, lasciando l’attrice siciliana completamente spiazzata. Una versione dei fatti che, tuttavia, non corrisponde con quella di un testimone oculare che è certo di aver visto l'attrice ricambiare con genuninità il gesto (seppur innocenti). Insomma, ennesimo dramma in arrivo dato che la Mello - a ragion veduta - non ha apprezzato l’uscita della siciliana e ha sbottato nelle sue Ig Stories.

“Cosa importa un bacio in più o in meno, rispetto a quello che è stato dato durante il Grande Fratello? Io non vivo di gossip - ha tuonato la Mello - Tutti i partecipanti del Grande Fratello non aspettano altro che un articolo per sparlare. Com’è bello far parlare di sé con il nome degli altri. Facile così”. La battuta finale della modella brasiliana fa pensare ad una bella frecciatina nei confronti di Rosalinda, ma sarà veramente così?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.