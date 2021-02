Gossip TV

Dayane Mello non ha gradito le parole che Stefania Orlando ha riservato a Giulia Salemi, e confida alla gieffina di averla nominata in sua difesa.

Ormai l’abbiamo capito. Nella Casa del Grande Fratello Vip tutto può succedere, anche che Dayane Mello torni nelle grazie di Giulia Salemi dopo averla insultata per settimane intere. Le fazioni sono fragili e le alleanze lo sono ancora di più. Così, dopo la Puntata, la bella modella brasiliana incoraggia Giulia, spiegando di aver nominato Stefania Orlando per proteggerla.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Stefania Orlando

Sembrano ormai lontane le discussioni accese che si sono consumate tra Giulia Salemi e Dayane Mello. Dopo aver preso le parti di Tommaso Zorzi, screditando l’influencer italo-persiana e il suo rapporto con Pierpaolo Pretelli, la bella modella brasiliana ha fatto marcia indietro. Dayane, infatti, non ha gradito i continui rimproveri che Stefania Orlando riserva alla Salemi, che vede come vere e proprie pugnalate alle spalle. La presentatrice, infatti, ha ripreso più volte Giulia per il suo atteggiamento con Pierpaolo, consigliandole di addolcire il suo malumore per poi sparlare alle sue spalle, dichiarando che questa love story non avrà futuro. Dopo aver visto i confessionali della Orlando, la Mello ha deciso di fare il suo nome alle Nomination. Delusa dal voltafaccia di Stefania, Dayane ha messo i guardia la Salemi ammettendo di averla scelta per difendere Giulia da un rapporto tossico.

Gf Vip, Dayane Mello appoggia Giulia Salemi

“Ho visto questi video di Stefania e la mia opinione è cambiata […] Anche io sono stata sorpresa da certi modi e atteggiamenti. […] Metto tutto su una bilancia e Giulia qua dentro c’è stata veramente per ognuno di noi quando è arrivata. Poi è nato un rapporto bellissimo con Stefania, e non c’è stata neanche per me come c’è stata per Stefania. Era molto condizionata ma io avevo già il quadro chiaro […] Sei entrata in una trappola dove veramente non capivi niente […] Io per questa cosa qua l’ho nominata ed era due mesi che non la nominavo. Per me questo qua è tradimento. Se tu sei amico di uno e dell’altra resti neutra”. Secondo la modella, infatti, Stefania si è rivelata essere un’abile stratega, poco incline a supportare realmente gli altri inquilini se non per raggiungere i suoi scopi.

Stefania sul fatto che Giulia non l'abbia salutata: "Samantha, per caso sta nel cassetto? Il cacchio che me ne frega" #sovip #tzvip #gfvip pic.twitter.com/NyRJAsLtFh — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 9, 2021

La Salemi ha ribadito di essere molto delusa dalla gieffina, soprattuto dopo l’ultima Nomination che mai si sarebbe aspettata, dal momento che considera Stefania una delle persone più vicine al Gf Vip. “Tu non sei sola - le ha fatto notare Dayane -Comunque tu hai due finalisti che ti proteggeranno”. Nelle prossime ore si potrebbe assistere ad un nuovo scontro, alla luce del tradimento di Tommaso Zorzi nei confronti di Maria Teresa Ruta, che inevitabilmente porterà i concorrenti a schierarsi tra due fazioni.

