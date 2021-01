Grande Fratello Vip, Dayane Mello critica Tommaso Zorzi: "Immaturo" (VIDEO)

Gossip TV

Dayane Mello parla dei gruppi che si sono creati al Grand Fratello Vip e parla della scelta di Tommaso Zorzi di escluderla.

Dayane Mello non digerisce il fatto che nella Casa del Grande Fratello Vip si siano creati dei gruppi, dai quali lei ha cercato di dissociarsi in tutti i modi. Parlando con Samantha De Grenet, la bella modella brasiliana ha spiegato perché si sono incrinati i rapporti con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello critica Tommaso Zorzi

Nella Casa del Grande Fratello Vip la polemica non si placa mai e il passato viene rivangato all’infinito. Lo sa bene Dayane Mello che ha deciso di fare il suo percorso lontano dall’influenza dei gruppi che si sono creati in Casa nel corso dei mesi. La modella brasiliana è ai ferri corti con Stefania Orlando, che si è schierata apertamente dalla parte di Giulia Salemi insinuando che Dayane sia gelosa per non essere riuscita a creare una love story nel reality show di Canale5. Spiegando a Samantha De Grenet i meccanismi che si sono istaurati tra i gieffini, Dayane ha ammesso di aver deciso di allontanarsi dai gruppi dopo aver votato Maria Teresa Ruta e aver capito che la sua scelta era stata condizionata da fattori esterni. La Mello ha spiegato che, mentre con la Ruta e lei ha trovato un suo equilibrio e ha imparato ad apprezzare il suo carattere particolare della presentatrice, con Stefania e Tommaso Zorzi non è riuscita a legare a causa di Francesco Oppini.

Dayane Mello spiega la dinamica dei Gruppi al Grande Fratello Vip

Dal momento che la brasiliana ha discusso spesso con il figlio di Alba Parietti, Zorzi ha preso le parti dell’amico e ha comunicato alla Mello la sua scelta di non approfondire il loro rapporto dimostrando così di essere molto immaturo. Maria Teresa ha preso le distanze da Stefania e Tommaso, spiegando di aver sempre cercato di conoscere tutti e di non spedire in Nomination qualcuno solo per accontentare i suoi amici. Ora i gruppi al Gf Vip sono decisamente meno netti rispetto a quelli creati all’inizio dell’avventura a Cinecittà, ma non per questo meno influenti dal momento che in ogni discussione si ripresentano netti schieramenti. Nel frattempo, la De Grenet ha avuto un crollo per le parole di Antonella Elia che ha fatto insinuazioni pesanti sul suo aspetto fisico, noncurante che la showgirl abbia da poco sconfitto il cancro al seno.

