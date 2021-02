Grande Fratello Vip, Dayane Mello critica Rosalinda Cannavò: "Sei imprevedibile, non c'è cosa peggiore che..." (VIDEO)

Gossip TV

Dayane mostra tutta la sua delusione a Rosalinda, dopo la nomination fatta a Giulia.

Serata davvero tosta per Giulia Salemi, che è stata la concorrente più nominata della Casa del Grande Fratello Vip. A far crollare la bella influencer italo-persiana, però, è stata la nomination di Rosalinda Cannavò, che si è schierata apertamente dalla parte di Tommaso Zorzi.

Rosalinda Cannavò nomina Giulia Salemi al Gf Vip, la reazione di Dayane Mello

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Rosalinda ha letteralmente spiazzato Giulia nominandola. La giovane attrice si è schierata dalla parte di Tommaso rivelando di non aver gradito il comportamento assunto dalla sua amica nei confronti dell’influencer milanese: "Andare sul personale verso una persona che per me è molto sensibile non è stato molto carino".

Il gesto della Cannavò ha destabilizzato la Salemi che, interpellata da Alfonso Signorini, ha confessato di esserci rimasta molto male visto che la considerava una sua grande amica: "Mi dispiace. Una persona come Rosalinda che ho sempre chiamato amica". A commentare e criticare la nomination di Rosalinda ci ha pensato Dayane Mello.

La nomination di Rosalinda non è per niente piaciuta a Dayane, che le ha mostrato tutta la sua delusione: "Ci sono rimasta male, è una cosa che ferisce. Non c'è cosa peggiore che fare un percorso con una persona e poi questa ti nomina. È brutto. Allora posso aspettarmi la nomination da parte tua. Sei imprevedibile. Sono tre mesi che stai facendo un percorso con lei". "L'hai nominata anche tu tante volte. Capisco quello che dici, ma il gioco si è fatto duro e io non l'ho fatto per una motivazione personale nei confronti di Giulia. [...] Io voglio bene a Giulia e la voglio come amica fuori. Mi fa male verderla soffrire" ha prontamente replicato la Cannavò spiegando ancora una volta la sua posizione.

