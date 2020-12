Grande Fratello Vip, Dayane Mello critica Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: "Sono finti"

Gossip TV

Dayane commenta il rapporto nato al Grande Fratello Vip tra Giulia e Pierpaolo.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono diventati inseparabili. Un attaccamento che non sembra convincere Dayane Mello che, parlando con Samantha De Grenet, ha criticato duramente il rapporto nato al Grande Fratello Vip tra l'influencer e il modello.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sempre più vicini al Gf Vip, parla Dayane Mello

Giulia e Pierpaolo hanno passato la serata di ieri a scambiarsi tenere effusioni in giardino, sotto gli occhi di tutti i concorrenti. Il comportamento assunto dai due giovani concorrenti del Grande Fratello Vip ha infastidito Dayane, che non ha perso occasione per criticarli. "Sono finti" ha dichiarato la modella brasiliana parlando con Samantha.

La Mello ha rivelato alla De Grenet di non credere assolutamente alla sincerità della coppia e di non essere abituata a queste scene fatte apposta per creare l’attenzione e smuovere le dinamiche del gioco. "È un film già visto. Sono più finti del bacio di Pierpaolo con Elisabetta" ha poi aggiunto la modella brasiliana riferendosi al flirt nato nella Casa del Gf Vip tra Pretelli ed Elisabetta Gregoraci.

Se l'avvicinamento tra Pierpaolo e Giulia ha infastidito Dayane, Stefania Orlando non sembra essere dello stesso avviso. La bionda conduttrice ha rivelato di riconoscere un reale coinvolgimento da parte di entrambi i ragazzi e ha incoraggiato Pretelli a lasciarsi alle spalle la storia con Elisabetta: "Siete bellissimi. Vi do la mia benedizione".

