Grande Fratello Vip, Dayane Mello critica Elisabetta Gregoraci: "La sua presenza influenzava tutti" (VIDEO)

Dayane torna a parlare del percorso di Elisabetta al Grande Fratello Vip.

Dayane Mello è tornata a parlare di Elisabetta Gregoraci. Complice un nuovo gioco organizzato dagli autori del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana ha deciso di togliersi dei sassolini dalle scarpe e rivelare, senza mezzi termini, ciò che pensa dell’esperienza vissuta nella Casa dall'ex moglie di Flavio Briatore.

Dayane Mello lancia una nuova frecciata a Elisabetta Gregoraci al Gf Vip

Tutto è iniziato quando i concorrenti sono stati invitati dagli autori del Grande Fratello Vip a realizzare un talk show chiamato Domenica Vip. I due presentatori, Giulia Salemi e Andrea Zelletta, hanno chiesto i propri pareri sui concorrenti eliminati. L'ex tronista di Uomini e Donne ha presentato Elisabetta definendola una delle concorrenti più discusse: "Ha terminato il suo Grande Fratello concordato inizialmente, non ha accettato di andare avanti perchè aveva delle priorità al di fuori dalla casa".

Non appena Zelletta ha chiesto agli opinionisti di esprimere il loro pensiero sul percorso al Gf Vip della Gregoraci, Dayane senza peli sulla lingua ha dichiarato:"Trovo che sia stata sofferente e non ha dato tutto quello che poteva o perchè non poteva. Oggi siamo tutti qua e non con la testa fuori, o con la paura di quello che succederà fuori". Non solo. La modella brasiliana le ha lanciato anche una velenosa frecciatina: "All’interno di questa casa la sua presenza influenzava tutti noi. Oggi c’è un’energia molto più leggera".

La discussione si è poi spostata sui numerosi messaggi aerei che continuano a sorvolare sulla Casa del Grande Fratello Vip, nonostante Elisabetta non faccia più parte del programma. "Chi l’ha detto che non li manda lei?" ha chiosato Carlotta Dell'Isola provocando la reazione della Mello che ha domandato se la showgirl fosse ancora fidanzata: "È fidanzata? Si è messa in gioco. Era arrivato questo aereo da un altro uomo, quindi si è buttata pesantemente in un’altra storia all’interno del Grande Fratello sapendo forse di avere un’altra persona fuori".

