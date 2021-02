Grande Fratello Vip, Dayane Mello cotta di Taylor Mega? "Potrei raccontare tante cose"

Gossip TV

Dayane Mello fa un apprezzamento a Taylor Mega, che provoca la concorrente del Grande Fratello Vip con una risposta insidiosa.

Nella Casa del Grande Fratello Vip ci si lascia andare a confidenze e pettegolezzi, che spesso riguardano volti noti del panorama italiano. Dayane Mello, la prima finalista della quinta edizione del reality show di Canale5, ha fatto apprezzamenti espliciti su Taylor Mega, che si è scatenata su Instagram lasciando tutti incuriositi.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello fa un apprezzamento hot su Taylor Mega

Protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, tanto che il pubblico ha voluto premiare il suo percorso scoppiettante nominandola come prima finalista donna, Dayane Mello continua il percorso nella Casa più spiata d’Italia. La bellissima modella brasiliana, che sta affrontando con coraggio il lutto anche grazie all’amore che le hanno dimostrato i compagni di viaggio, ha un rapporto speciale con Rosalinda Cannavò e non sembra molto felice per la vicinanza tra l’attrice siciliana e Andrea Zenga. Che si tratti di gelosia? Il pubblico è diviso, dal momento che Dayane ha mostrato più volte interesse per il gieffino, che invece ha chiarito sin da subito di non voler approfondire con la modella.

Mentre in Casa si consuma la passione, dolce e tenera, dei due concorrenti, la Mello si lascia andare a qualche confidenza con Tommaso Zorzi. L’influencer milanese ha fatto un commento molto lusinghiero a proposito di Taylor Mega, della quale ammira la perfetta forma fisica. Dayane si è detta d’accordo, rivelando che Taylor conduce una vita morigerata e addirittura non consuma alcol, per mantenere il suo corpo perfetto e salvaguardare la sua salute. Quando Zorzi ha commentato “quando la vedo le dico sempre "tesoro o vorrei essere te o mi ti vorrei fare”, la Mello ha risposto che anche lei nutre lo stesso pensiero nei confronti della Mega.

Un bel blocco baracca come si deve!!@GrandeFratello @alfosignorini fate vedere a Dayane cos'ha detto Taylor Mega su di lei ✌🏼✌🏼#rosmello #gfvip pic.twitter.com/9rodrigfOv — enri 🎋; (@louisstrawberry) February 14, 2021

I fan della modella si sono sbizzarriti su Twitter, soprattutto dopo che Taylor ha replicato alle parole della gieffina, scrivendo nelle sue Ig Stories: “Eh, io potrei raccontare tante cose”. Cosa avrà voluto dire la bellissima influencer? Nel frattempo, Tommaso è deluso da Maria Teresa Ruta che ha avuto una reazione inaspettata dopo l’annuncio della sua eliminazione.

