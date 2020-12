Gossip TV

Dayane Mello, interrogata da Cristiano Malgiolgio, confessa di provare una simpatia per Filippo Nardi nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

L’ingresso di nuovi e intriganti concorrenti nella Casa del Grande Fratello Vip ha provocato nuove tensioni tra i gieffini. A causa delle vicinanza di Dayane Mello a Sonia Lorenzini, la dolce Rosalinda Cannavò ha mostrato di essere molto gelosa e le due amiche hanno avuto una serie di battibecchi molto duri. Oltre che alla Lorenzini, la Mello sembra essere molto interessata anche ad un altro concorrente: Filippo Nardi.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello innamorata di Filippo Nardi?

Dayane Mello è tra le concorrenti più agguerrite della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è un’abilissima giocatrice, in grado di miscelare sentimenti genuini a liti furiose che riescano ad attirare l’attenzione del pubblico sul suo percorso. La Mello si è distinta per la sua testardaggine e per il suo carattere focoso, che l’ha portata ben presto ad abbandonare il ‘gruppetto’ capeggiato dall’ape regina Elisabetta Gregoraci. La brasiliana ha avuto una serie di scontri durissimi con la showgirl calabrese, che sono culminati con un allontanamento necessario per entrambe. Stessa sorte è toccata al rapporto con Francesco Oppini, che si è freddato drasticamente dopo che la gieffina ha iniziato un approccio fisico con il figlio di Alba Parietti.

Il cronista, felicemente fidanzato con la bella Cristina che lo ha atteso pazientemente fuori la Casa, ha preso le distanze dalla Mello per non ferire la sua compagna. Così, spaesata ma con tanto affetto da donare, la Mello ha iniziato ad avvicinarci a Rosalinda Cannavò. L’attrice siciliana e la modella sono diventate subito molto complici, al punto da scambiarsi passionali baci saffici che hanno scosso il fidanzato della Cannavò. Le due concorrenti sembravano essere inseparabili e, eccezione fatta per qualche lite dovuta allo stress generale, le cose tra loro procedevano senza intoppi.

Nuovo flirt al Grande Fratello Vip: Dayane Mello cotta di Filippo Nardi

Questo almeno fino a poche ore fa, quando la Mello ha attaccato Rosalinda accusandola di essere stata troppo debole e di aver permesso al gruppo di dividerle in più occasioni. Le parole di Dayane hanno ferito profondamente la siciliana, gelosa della nuova amicizia con Sonia Lorenzini, che è scoppiata in lacrime distrutta dalla spiacevole situazione. Rosalinda, infatti, non ritiene di essere stata debole né tantomeno di aver mai messo in discussione la sua amicizia con Dayane.

Nel frattempo, mentre i rapporti con l’attrice di raffreddano, la Mello si fa scaldare da nuove e inaspettate sensazioni. La brasiliana, interrogata da Cristiano Malgioglio nella sauna, si lascia scappare qualche commento di troppo su Filippo Nardi. Secondo Dayane, il nuovo arrivato sarebbe un uomo affascinante e simpatico, in grado di farla ridere, e rispecchierebbe i suoi canoni estetici. Insomma, la Mello sembra aver preso una bella cotta per Nardi, che rischia l’espulsione, e chissà che lui non ricambi le attenzioni dell’intrigante gieffina.

