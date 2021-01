Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Stefania Orlando: "Mi fa pena" (VIDEO)

Gossip TV

Scontro in diretta al Grande Fratello Vip tra Dayane e Stefania.

Dayane Mello è una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana, dopo essersi scontrata e allontanata inaspettatamente da Rosalinda Cannavò, ha avuto anche un'accesa discussione con Stefania Orlando, che è stata ripresa nel corso dell'ultima diretta del reality show di Alfonso Signorini.

Volano accuse in diretta al Gf Vip tra Dayane Mello e Stefania Orlando

Durante la diretta di ieri del Grande Fratello Vip, Signorini ha mostrato le immagini di quanto accaduto in settimana tra Stefania e Dayane. Le due concorrenti si sono scontrate duramente per il comportamento assunto dalla modella brasiliana, che ha rivelato a Carlotta Dell'Isola e Cecilia Capriotti la presunta intenzione della conduttrice di mandare in nomination gli ultimi arrivati per tutelare i veterani del programma.

"Stefania ti aveva fatto una confidenza. Ti sembra giusto andare a spiattellarla da tutte le parti?" ha domandato Alfonso alla Mello che, con un sorriso stampato sul volto, ha prontamente replicato: "Stefania mi fa pena perchè dovrebbe rilassarsi di più e non pensare costantemente alle strategie…Io dico sempre le cose che penso".

Leggi anche Natalia Paragoni diffida il Gf Vip, la reazione di Andrea Zelletta

"Non credo di fare pena a nessuno. [...] La mia colpa è essermi confidata con Dayane, sono stata leggera a parlare con una persona con cui fino a oggi non ho mai trovato un punto di incontro. E poi è stata riportata una cosa non nella maniera giusta. Io a Dayane ho anche detto che anche lei meritava di andare avanti. Io non ho mai parlato di chi nominare, ho detto chi non nominerei. È una cosa completamente diversa. Purtroppo ha strumentalizzato il mio discorso" ha confessato la Orlando cercando di respingere le pesanti accuse mosse dalla Mello nei suoi confronti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.