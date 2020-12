Grande Fratello Vip: Dayane Mello contro Selvaggia Roma, nuovo scontro nella Casa (VIDEO)

Gossip TV

Ennesima discussione nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip. Dayane Mello, che non ha per niente gradito lo scherzo organizzato da Giulia Salemi e Selvaggia Roma ai danni di Pierpaolo Pretelli, ha attaccato e criticato duramente l'influencer romana facendo scoppiare una nuova lite nella Casa.

Dayane Mello attacca Selvaggia Roma, nuovo scontro al Gf Vip

Non c'è pace nella Casa del Grande Fratello Vip. Lo scherzo organizzato da Giulia e Selvaggia ai danni di Pierpaolo non è per niente piaciuto a Dayane. La modella brasiliana, in giardino con il modello, Tommaso Zorzi e l'influencer romana, ha infatti duramente criticato le due concorrenti, che avendo 24 ore a disposizione, hanno scelto un orario in cui abitualmente nella Casa si cerca la tranquillità.

"C'è poco da parlare, è stato solo uno scherzo" ha affermato visibilmente infastidita Selvaggia, la quale ha subito ricordato a Dayane delle sue lamentele mattutine che hanno svegliato diverse volte i concorrenti del Gf Vip. "Non è stata una mancanza di rispetto. Qua dentro non si può fare nulla, ti commenti da sola ti rode sempre il cu*o. Che pa**e". La Mello allora ha incalzato, ricordando alla Roma i scherzi per lei inaccettabili durante i quali si è sprecato cibo: "Non è giusto giocare con il cibo. Sisi hai ragione tu".

La situazione è poi degenerata con la Roma che ha attaccato la Mello rivelando di aver trovato fuori luogo il suo comportamento. Innervosita, l'influencer romana ha lasciato poi il giardino per raggiungere Stefania Orlando. La conduttrice, dopo aver ascoltato il racconto di Selvaggia, ha consigliato a lei e alla Salemi di stare attente e di non cadere nel gioco di Dayane, che prima crea discussioni inutili e poi fa la vittima della situazione.

