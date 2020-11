Grande Fratello Vip, Dayane Mello contro Francesco Oppini: "Pensi di essere l'uomo più figo ma guardati allo specchio"

Gossip TV

Scontro di fuoco al Grande Fratello Vip tra Dayane e Francesco.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 2 novembre su Canale 5, è stata a dir poco scoppiettante. Francesco Oppini, dopo essere stato ripreso in diretta da Alfonso Signorini per alcune sue gravi dichiarazioni nei confronti delle donne, si è reso protagonista di un'accesa discussione con Dayane Mello.

Duro scontro al Gf Vip tra Francesco Oppini e Dayane Mello

Francesco, al centro delle polemiche per delle frasi sessiste, e Dayane si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta al Grande Fratello Vip. La modella brasiliana è convinta che lui si sia allontanato quando ha smesso di andargli dietro, mentre il figlio di Alba Parietti pensa che lei sia "arrogante, maleducata, aggressiva" e che "rosichi" perché è fidanzato con un'altra.

"Da subito c'è stato un grande feeling, ho capito che aveva un passato difficile. Poi è successa la faccenda del bigliettino ma ci sono passato sopra. Io con lei ho parlato di qualsiasi cosa. L'unico punto su cui non ci siamo mai trovati d'accordo era il mio rapporto fuori da qua" ha spiegato Oppini ad Alfonso Signorini. Dichiarazioni che hanno provocato la reazione furiosa della Mello: "Non mi frega niente della sua relazione, è la sua vita e la sua storia. Sono sempre stata giudicata. Cerchi di buttarmi fango perché dico le cose come stanno. [...] Cosa vuoi dire? Che tu sei il più figo del mondo e che io voglio provarci con te amore mio? Non è così, mi stai accusando che ci provo con te. Guardati allo specchio, pensi di essere l'uomo più figo al mondo, svegliati. È la tua vita, la tua storia, che c'entro io".

Nella diatriba è intervenuta anche Franceska Pepe che, in collegamento dallo studio del Gf Vip, ha attaccato Francesco: "Dayane ti ha fatto credere di essere l'uomo più figo del mondo ma sei un venditore d'auto, hai fatto 30 reality e non sai ancora esprimerti in un linguaggio televisivo. Alla tua età. Complimenti per le cose che hai detto sulle donne. Scendi sul pianeta terra e realizza chi sei". "La mia vita privata e il mio lavoro non ti riguarda, non mi vergogno di quello che faccio. Fatti gli affari tuoi" ha replicato il ragazzo visibilmente infastidito per l'intervento dell'ex gieffina.

