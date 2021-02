Grande Fratello Vip, Dayane Mello confessa: "Voglio dare una seconda opportunità ad alcune persone" (VIDEO)

Gossip TV

Dayane consola Giulia dopo la discussione avuta al Grande Fratello Vip con Stefania.

Nelle ultime ore, Stefania Orlando e Giulia Salemi si sono rese protagoniste di un'accesa discussione nella Casa del Grande Fratello Vip. Una lite che ha destabilizzato ancora di più la bella influencer, che si è lasciata andare a un lungo sfogo con Dayane Mello.

La confessione di Dayane Mello a Giulia Salemi, il confronto al Gf Vip

Il tentativo di Stefania di affrontare il discorso delle nomination con Giulia ha dato il via a un nuovo scontro al Grande Fratello Vip. Tra le due concorrenti del Grande Fratello Vip, che continuano a mantenere posizioni molto distanti, è infatti scoppiata una lite che sembra aver provato in particolar modo la giovane influencer.

Ancora turbata per il comportamento della Orlando, la Salemi ha deciso di confrontarsi con Dayane, che malgrado il poco feeling iniziale si è avvicinata molto alla fidanzata di Pierpaolo Pretelli: "Ti dico ancora grazie. Quando c'era da mazzolarmi lo hai fatto come, se non condivi le cose lo hai sempre detto anche alle tue amiche. [...] Tu sei il colpo di scena in tutta questa storia. Sei la prima che descrive le cose in maniera oggettiva".

Leggi anche Alba Parietti difende Tommaso Zorzi dall'attacco di Pupo

Dopo aver ascoltato Giulia con attenzione, Dayane ha provato a darle la sua visione della situazione. "Io odio l'ingiustizia. Io credo che tu e Maria Teresa in questo momento state soffrendo e siete deluse [...] Non è vero che è solo Pierpaolo il tuo porto sicuro qui [...] Voglio dare una seconda opportunità ad alcune persone" ha dichiarato la modella brasiliana facendo capire all'influencer di voler approfondire il loro rapporto fuori dalla Casa del Gf Vip. "Io non dimentico, sono molto riconsocente alle persone che non mi abbandonano nel momento del bisogno" ha concluso la Salemi visibilmente felice dell'avvicinamento della Mello.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.