Grande Fratello Vip, Dayane Mello confessa: "Sto soffrendo tanto e non sono felice"

La dolorosa confessione di Dayane dopo il Grande Fratello Vip e la perdita del fratello Lucas.

Dayane Mello è stata la protagonista più amata e discussa della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il suo lungo percorso nella Casa di Cinecittà, la bella modella brasiliana é tornata alla vita quotidiana cercando di godersi ogni momento con Sofia e cercando di metabolizzare il dolore per la scomparsa del fratello Lucas.

La confessione di Dayane Mello dopo il Gf Vip

Subito dopo la finale del Grande Fratello Vip, Dayane è tornata sui social per ringraziare tutti per il sostegno e l'affetto ricevuto. La sua presenza, in particolare su Instagram, è andata scemando con il passar dei giorni e questo non è passato inosservato ai numerosi fan della trasmissione, che hanno chiesto spiegazioni alla modella brasiliana.

A coloro che l'hanno accusata di essere poco presente sui social dopo il Gf Vip, la Mello ha così replicato: "Devo fare un lavoro molto grande con me stessa, in questo momento ho avuto una perdita molto grande e sto soffrendo tanto e non sono felice, ho il mio papà e mio fratello che stanno soffrendo tanto e non ho la testa in questo momento. Sto facendo il possibile per essere più presente, ma faccio tanta fatica e questo deve essere capito". Pare quindi che la modella brasiliana non stia vivendo un momento facile e sereno per il lutto che l'ha colpita.

Per chi non lo sapesse, Dayane ha parlato della scomparsa di suo fratello Lucas anche a Verissimo: "Sono convinta che il suo percorso qui fosse già finito, che il volere di Dio fosse quello, che la sua vita fosse terminata. Io sono molto credente e voglio pensare che è in un posto migliore".

