Dayane Mello è innamorata? La finalista del Grande Fratello Vip ha ammesso di aspettare la Finale per riabbracciare una persona speciale.

Stasera, lunedì 1° marzo 2021, sapremo chi sarà il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show di Canale5, dopo una sequela di prolungamenti che hanno messo in crisi i concorrenti, volge al termine e prima della Finale, Dayane Mello sgancia una bomba sulla sua attuale situazione sentimentale (e non c’entra nulla Rosalinda Cannavò!).

Grande Fratello Vip, Dayane Mello è innamorata?

Dayane Mello è tra le favorite per la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La bellissima modella brasiliana ha fatto un percorso intenso, segnato da discussioni feroci e dolci riavvicinamenti. La Mello ha stretto un legame particolare con Rosalinda Cannavò, arrivando a confessare di essere stata innamorata di lei, per poi tradirla a pochi giorni dalla Finale. Dayane non si è mai risparmiata, mettendosi in gioco, e creando dinamiche sempre nuove che hanno decisamente animato la quinta edizione del reality show di Canale5. A poche ore dalla Puntata decisiva che incoronerà il gieffino preferito dal pubblico, Dayane si lascia andare a qualche confidenza con Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. La modella ammette di sentire la mancanza di Giulia Salemi, e l’ex Velino assicura che il suo unico pensiero è finire questa avventura per poterla riabbracciare.

Gf Vip, Dayane Mello spiazza Andrea Zelletta

Poi, la Mello stuzzica Zelletta, confessando: “Io sono innamorata […] Domani lo saprai. Non di Rosalinda… Domani notte lo saprai. Pier lo sa già, qualcosa sa”. Andrea, incuriosito, ha tentato di indagare arrivando alla conclusione che la modella sia invaghita di qualcuno che ha soggiornato per qualche tempo nella Casa del Gf Vip. Di chi si tratta? Se pensiamo alle amicizie che ha stretto Dayane, forse il candidato potrebbe essere Mario Ermito, con il quale la brasiliana aveva intrecciato un bel rapporto di complicità e alchimia. Oppure, ipotesi da non escludere, Dayane pensa a Filippo Nardi dal quale si è sentita immediatamente attratta, senza tuttavia aver la possibilità di approfondire questa conoscenza, a causa della squalifica immediata del gieffino per le frasi shock su Maria Teresa Ruta. Nel frattempo, durante una cena tutti insieme, Dayane e Tommaso Zorzi si sono lasciati andare a discorsi molto positivi su questa esperienza.

