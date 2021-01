Grande Fratello Vip, Dayane Mello: "Con Rosalinda non c'è più feeling, ora voglio salvare le persone a cui tengo"

Gossip TV

Le confessioni di Dayane riguardo le nuove Nomination al Grande Fratello Vip.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip che, stando alle anticipazioni, sarà ricca di colpi di scena. Nell'attesa, Dayane Mello si è lasciata andare con Carlotta Dell'Isola ad alcuni suoi pensieri riguardo le prossime Nomination.

Dayane Mello prende le distanze da Rosalinda Cannavò in vista della puntata del Gf Vip

Preoccupata e amareggiata per gli ultimi scontri nati nella Casa del Grande Fratello Vip, Dayane è rimasta in camera da letto con Carlotta. Oltre al duro confronto avuto con Andrea Zelletta riguardo il presunto tradimento della fidanzata Natalia Paragoni e la lite scoppiata con Stefania Orlando per le Nomination, la modella brasiliana ha ammesso di voler prendere le distanze da Rosalinda Cannavò.

"Non sono sicura che lei salverà noi, potrebbe scegliere uno dei vecchi" ha affermato la Mello parlando della Cannavò che, in caso di una catena di salvataggio, tema possa essere penalizzante. "Non c'è più quel feeling, ora voglio salvare le persone a cui tengo" ha poi aggiunto la modella brasiliana ribadendo la sua nuova strategia.

"Noi dobbiamo salvarci tra di noi" ha replicato Carlotta mentre Samantha De Grenet ha domandato alle coinquiline chi vorrebbero mandare in Nomination. Dayane, ormai molto diffidente verso i veterani del Grande Fratello Vip, ha subito dichiarato: "Decido in puntata un nome, ma sicuro loro manderanno me visto che l'altra volta avevo l'immunità". A quanto pare nella famosa Casa di Cinecittà, inizia a serpeggiare una faida fra veterani e nuovi concorrenti.

