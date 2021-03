Grande Fratello Vip, Dayane Mello con Elettra Lamborghini: che succede?

Gossip TV

Dayane Mello ed Elettra Lamborghini insieme dopo il Grande Fratello Vip.

Cosa ci fanno insieme Elettra Lamborghini e Dayane Mello? La modella brasiliana è stata una delle protagoniste più amate e discusasse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Edizione che ha commentato anche la cantante, confessando la sua attrazione per Rosalinda Cannavò. Sarà stata proprio la passione per l’attrice siciliana ad unire Dayane ed Elettra Lamborghini?

Grande Fratello Vip, Elettra Lambroghini e Dayane Mello insieme

Dayane Mello è stata una delle personalità di spicco della Casa del Grande Fratello Vip. La modella brasiliana si è lanciata in liti furibonde, ci ha fatto commuovere parlando del suo difficile passato e sognare grazie all’amicizia speciale con Rosalinda Cannavò. Sull’attrice siciliana, ora felice al fianco di Andrea Zenga, si è espressa anche Elettra Lamborghini che ha fatto sapere di trovarla decisamente una bellissima ragazza. Conclusa l’esperienza nel reality show di Canale5, Dayane è tornata alla sua vita e si gode la figlia Sofia mentre Elettra ha sorpreso tutti postando una serie di Ig Stories in compagnia della modella.

Cosa ci fanno insieme? Dal momento che la Mello ha parlato sempre molto bene della Lamborghini, mentre era reclusa in Casa, definendola “stupenda, favolosa”, c’è chi pensa che le due si siano contattate per approfondire la conoscenza. Altra ipotesi, quella che fa tremare il pubblico, è che Dayane ed Elettra siano coinvolte in un progetto in comune che presto sveleranno al pubblico.

Si potrebbe trattare di un format che cureranno insieme, magari per qualche piattaforma online che coglierebbe al balzo l’occasione di unire così tanti fan sotto la medesima bandiera. Oppure, opzione da non sottovalutare, la cantante potrebbe essere rimasta affascinata dalla Mello al punto di volerla nel video clip del suo prossimo spumeggiante brano musicale. Insomma, lasciamo al tempo il piacere di svelarci la verità.

