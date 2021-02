Grande Fratello Vip, Dayane Mello commenta l'avvicinamento tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga

Gossip TV

La forte complicità scoppiata al Grande Fratello Vip tra Rosalinda e Andrea non è passata inosservata a Dayane.

La forte complicità scoppiata al Grande Fratello Vip tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò ha entusiasmato la maggior parte dei concorrenti della Casa. Tutti tranne Dayane Mello che, pensando alla situazione sentimentale dell'attrice, non ha nascosto tutti i suoi dubbi e perplessità su questo avvicinamento.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga sempre più vicini, i commenti di Dayane Mello al Gf Vip

Dopo la dichiarazione di Zenga, Rosalinda non è riuscita più ad allontanarsi da lui. I due giovani concorrenti del Grande Fratello Vip, infatti, passano molto tempo insieme a scambiarsi sguardi e tenere effusioni. Il loro avvicinamento pericoloso non sembra piacere però a Dayane che, parlando con Samantha De Grenet, ha espresso tutte le sue perplessità.

"Deve essere consapevole che alle sue scelte seguono delle conseguenze, non solo vivere il momento" ha dichiarato la Mello parlando della situazione sentimentale della Cannavò "Si parla di una relazione di dieci anni, di una persona che l’ha supportata sempre, che ha dimostrato il suo amore. Sì è un percorso dove si può vivere intensamente il presente ma si può anche fare un passo indietro. Facendo le cose così sarà ancora più confusa. Anche per rispetto della persona, delle famiglie".

"Fino ad ora non mi sembra che lei abbia mai mancato di rispetto a nessuno, è sempre stata onesta, chiara. Lui è venuto a rassicurarla e che dovranno parlare fuori. La situazione rimane quella, poi si c’è una persona a cui lei piace ma dal piacere a far nascere qualcosa ce ne passa" ha prontamente risposto Samantha. Dopo aver ascoltato le parole delle sue amiche, Rosalinda si è alzata visibilmente infastidita. In suo soccorso è arrivata Giulia Salemi che ha cercato di rassicurarla dichiarandosi dalla sua parte: "Metti la tua felicità al primo posto. Devi essere sicura che sia una scelta non dettata dalla circostanza, ormai manca poco. Vedrai bene tutto e poi deciderai. Stai tranquilla, hai avuto un solo fidanzato, non hai mai vissuto quello che abbiamo vissuto noi, tutto sta scoppiando dentro di te qua dentro. Hai tanta voglia di vivere, non sentirti in colpa, non sei cattiva, non stai facendo del male a nessuno se non a te, ascoltati. Io ci sono".

