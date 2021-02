Grande Fratello Vip, Dayane Mello colpita da un grave lutto. È morto uno dei suoi fratelli

Gossip TV

Terribile notizia per la modella sudamericana: è venuto a mancare Lucas il fratello minore.

Aggiornamento: dalla pagina ufficiale del Grande Fratello Vip, è stato annunciato che Dayane ha momentaneamente lasciato la Casa del Gf per motivi familiari.

Una terribile notizia è arrivata pochi minuti fa ha scosso la famiglia di Dayane Mello. Juliano, fratello della modella brasiliana intervenuto di recente nel reality per fare una sorpresa alla sorella, ha postato una storia su Instagram dove ha fatto sapere a tutti della prematura morte di uno dei suoi fratelli: il fratello minore Lucas, di soli 27 anni.

Ancora non si hanno informazioni dettagliate su quanto successo, ma solo l’annuncio da parte di Juliano: “Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello”, ha scritto il fratello di Dayane Mello su Instagram. E ancora: “Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno. Inviato energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve."

Sempre Juliano su Instagram ha postato una foto insieme a Dayane Mello e ai suoi fratelli, con la seguente didascalia: "Questo è stato uno dei giorni più felici della nostra vita. Il nostro primo viaggio in famiglia è stato indimenticabile, ed è stato tutto grazie a Dio per aver creato una bellissima famiglia e grazie a lei Dayane Mello che siamo riusciti a realizzare tutti questi e molti altri sogni. Sei il nostro angelo custode e se necessario “Io do la mia vita per salvare la tua … te l’ho già detto che varia più volte, giusto?”.

L’accaduto non è ancora stato comunicato a Dayane Mello, che lo saprà solo in giornata. La pagina ufficiale della modella ha dato il triste annunciao tramite un post: "Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff".

