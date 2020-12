Grande Fratello Vip, Dayane Mello attacca Rosalinda Cannavò: "Non mettermi in mezzo, racconti i fatti tuoi a chiunque"

Gossip TV

Rosalinda si confronta con Dayane dopo la lite avuta con Sonia Lorenzini nella Casa del Grande Fratello Vip.

La nomination di Rosalinda Cannavò ha letteralmente spiazzato Sonia Lorenzini che, subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, ha accusato la giovane attrice di essere una grande furba. Nel giro di pochi minuti i toni tra le due concorrenti si sono alzati e lo scontro è diventato inevitabile.

Dayane Mello contro Rosalinda Cannavò, nuovo scontro al Gf Vip

Dopo l'accesa lite con Sonia, Rosalinda ha deciso di confrontarsi anche con Dayane. Il motivo? La giovane attrice del Grande Fratello Vip non ha per niente gradito alcune sue affermazioni riguardo la conoscenza con Mario Ermito: "Perchè hai detto a Sonia della cena?". "Vi siete visti?" ha prontamente replicato la modella brasiliana scatenando la reazione di Adua Del Vesco: "Non ci siamo mai visti! Io ho un fidanzato".

La situazione è poi completamente degenerata con la Mello che ha rimproverato duramente la Cannavò di aver parlato di alcune vicende private in modo troppo leggero: "Non mettermi in mezzo, racconti i fatti tuoi a chiunque. [...] Per me i nuovi hanno più valore delle persone che hanno messo in dubbio la nostra amicizia".

Le dichiarazioni di Dayane hanno letteralmente spiazzato Rosalinda che, rivolgendosi a Samantha De Grenet, ha dichiarato: "Ci rimango male anche per Dayane che mi guarda davvero male". La nuova concorrente, dal suo canto, le ha consigliato di riparlarne l'indomani con tranquillità. Il rapporto tra la Mello e la Cannavò sembra essere davvero in crisi.

