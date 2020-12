Grande Fratello Vip, Dayane Mello accusa Rosalinda Cannavò: "Per le tue debolezze sono stata attaccata da tutti" (VIDEO)

Gossip TV

Dayane attacca la sua amica Rosalinda e la accusa di averla messa contro tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip.

Il comportamento aggressivo assunto da Rosalinda Cannavò nella Casa del Grande Fratello Vip ha letteralmente spiazzato e destabilizzato Dayane Mello. Negli ultimi giorni, la giovane attrice ha intravisto nella modella un allontanamento e, dopo essersi sfogata con gli altri concorrenti, ha deciso di affrontare la situazione.

Nuovo confronto al Gf Vip tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello Vip tra Rosalinda e Dayane. "Ho visto un allontanamento, che mi ha fatto sentire esclusa da parte tua. Mi sono sentita come un giocattolo lasciato lì" ha affermato la giovane attrice. "Ti fai influenzare dagli altri e metti in dubbio la nostra amicizia. Per le tue debolezze sono stata attaccata da tutti!" ha prontamente replicato la modella brasiliana lasciando la sua amica senza parole.

"Mi hai fatto passare per manipolatrice perché nel momento di debolezza vai a piangere dagli altri e loro ti giudicano" ha aggiunto la Mello alzando il tono della voce. Parole e accuse molto forti che hanno destabilizzato la Cannavò, che ha provato a difendersi ammettendo: "Conosco le mie debolezze ma non puoi darmi la colpa se hai litigato con le persone". "Ho litigato con Tommaso, con Elisabetta e anche con Selvaggia per colpa tua. Non volevo litigare con lei e poi secondo te come mi sono sentita quando in Confessionale mi sono dovuta difendere di essere una manipolatrice?" ha aggiunto la modella visibilmente infastidita.

"Io non ho mai detto che tu lo fossi, ti ho sempre difeso con tutti, anche in puntata ma tu non ti ricordi le mie parole!" ha dichiarato Rosalinda sempre più sconvolta dal comportamento assunto da Dayane nei suoi confronti. A cercare di calmare gli animi è arrivato Cristano Malgioglio. La presenza del noto paroliere ha riportato la tranquillità con la brasiliana che ha dichiarato: "Ho detto a lei di non confidarsi con gli altri, altrimenti giocheranno sempre con le sue debolezze".

