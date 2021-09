Grande Fratello Vip, Davide Silvestri in lacrime: "Mi sento sbagliato, che sfigato che sono"

Gossip TV

Davide si lascia andare a un duro sfogo dopo la diretta del Grande Fratello Vip.

Ieri, lunedì 20 settembre 2021, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello Vip. Al televoto sono finiti Tommaso Eletti e Davide Silvestri, che si è lasciato andare a un duro sfogo subito dopo la diretta.

Lo sfogo di Davide Silvestri al Gf Vip

Davide non ha preso bene la nomination ricevuta durante la terza puntata del Grande Fratello Vip. Il giovane è stato votato dalla maggior parte dei concorrenti, ma a farlo crollare sarebbe stata la motivazione data da Andrea Casalino: "Lo nomino perché da una parte è un ragazzo super simpatico, ma a volte ha un eccesso di simpatia e faccio fatica a capire se sia un po' costruita".

Demoralizzato e amareggiato per essere finito al televoto, Davide si è lasciato andare a uno sfogo nella Casa del Gf Vip con Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. "Il mio carattere purtroppo non va bene per un gioco del genere [...] Mi sento sbagliato. Che sfigato che sono" ha dichiarato l'attore tra le lacrime.

"Vincerai solo se riuscirai a vincere te stesso" ha prontamente replicato la Ricciarelli cercando di spronare Silvestri a reagire e a farsi conoscere realmente. Ci riuscirà? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata che andrà in onda il prossimo venerdì 24 settembre in prima serata su Canale 5.

