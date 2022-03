Gossip TV

Il risentimento del gieffino che promette vendetta nei confronti della giovane principessa.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip sta arrivando al termine e il cerchio inevitabilmente si stringe. Questa settimana, al televoto, ci sono diversi concorrenti che potrebbero lasciare il reality ad un passo dalla finale.

Grande Fratello Vip, Davide Silvestri furioso per la nomination di Lulù

Miriana Trevisan, Sophie Codegoni, Giucas Casella, Antonio Medugno e Davide Silvestri sono i Vipponi a rischio eliminazione. Silvestri, nominato da Lulù Selassiè, la seconda finalista dell'edizione, non ha preso bene la decisione della principessa etiope, definendola una bugiarda.

"Lulù è doppiogiochista e proprio bugiarda…Le parlerò e glielo dirò. Sono arrabbiatissimo con Lulù. Sono proprio nero… " ha dichiarato il 40enne milanese parlando con Barù e Soleil Sorge.

Davide ha anche in mente di votare Jessica per fare un dispetto a Lulù che come finalista non può più essere votata nelle attuali nomination. Il gieffino è tornato a parlare anche di ciò che è accaduto la settimana scorsa, quando Lulù lo ha definito infame, riferendosi al fatto che non si è mai schierato contro la Ricciarelli anche quando la soprano era palesemente nel torto. "Io me la sono presa con Soleil per l’affetto che c’è e ho perdonato Lulù che mi ha dato dell’infame…Ho sbagliato, non dovevo fargliela passare a lei…" ha aggiunto Silvestri che poi ha promesso di non di non volersi più arrabbiare per le nomination e di godersi gli ultimi giorni nella Casa anche se è intenzionato a confrontarsi con Lulù in merito alle nomination.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.