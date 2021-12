Grande Fratello Vip, Davide Silvestri e Francesca Cipriani sul prolungamento del reality: "Non è giusto"

Gossip TV

Davide e Francesca pronti a lasciare il Grande Fratello Vip, la confessione dei due gieffini.

La finale della sesta edizione del Grande Fratello Vip non andrà in onda il 13 dicembre, come da contratto, ma il prossimo 14 marzo 2022. Il prolungamento del reality show di Alfonso Signorini non è stato ancora comunicato ai concorrenti, i quali però hanno iniziato a confrontarsi e mostrare tutti i loro dubbi sulla fine del programma.

Lo sfogo di Francesca Cipriani e Davide Silvestri al Gf Vip

Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani è andata in crisi e si è lasciata andare a un duro sfogo con Davide Silvestri: "A me sta venendo l’ansia. Il 13 era lo step e non sappiamo nulla. Andiamo insieme in confessionale a chiedere Davide. Strano che Alfonso non abbia detto nulla stasera, non capisco questa cosa. Poi Alessandro non mi ha mandato un messaggio. La moglie di Aldo l’ha rassicurato, poi Enzo Paolo con Carmen, significa che prolungano".

Parlando di un possibile prolungamento del Gf Vip, come riporta Biccy, Francesca ha confessato: "Ragazzi è appena arrivato dicembre e mi prende la malinconia. A me manca da morire il mio fidanzato. Signorini ha detto che dobbiamo fare l’albero di Natale, questo significa che forse restiamo qui. Secondo me finirà a maggio come avevano scritto l’estate scorsa. Perché non so se adesso diranno la data definitiva della finale, ma almeno il periodo".

"Dobbiamo capire cosa vogliono fare" ha prontamente replicato Davide rivelando la sua posizione "Non posso avere degli obblighi che non approvo. Devo essere libero di gestire la mia vita, ma se non mi fanno sapere nulla non è giusto. A casa lo sanno già da un bel po’ se continua. Quindi secondo me a loro non interessa molto farcelo sapere. Stasera l’avranno ripetuto che viene tutto prolungato".

