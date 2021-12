Grande Fratello Vip, Davide Silvestri deluso da Alex Belli: "Ho smesso di credergli, è una sceneggiata"

Gossip TV

I dubbi di Davide sul comportamento assunto da Alex al Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 13 dicembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova imperdibile puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella Casa, Davide Silvestri si è lasciato andare a delle dichiarazioni inaspettate circa il comportamento del suo amico Alex Belli.

La delusione di Davide Silvestri al Gf Vip

Negli ultimi giorni, Alex ha avuto una vera e propria crisi al Grande Fratello Vip. L'attore, deluso e amareggiato per non aver ricevuto nessun messaggio da parte della sua famiglia, ha iniziato a inveire contro il reality show di Alfonso Signorini e cercato di aprire la famosa porta rossa senza però nessun risultato.

Come riporta Biccy, il comportamento di Belli non è per niente piaciuto a Silvestri che, parlando con Francesca Cipriani, ha messo in dubbio la veridicità della crisi del suo amico: "La sceneggiata della porta rossa era bizzarra. Alex prima si è accertato che la porta fosse chiusa e poi ha fatto la scena. Quella di Alex era una sceneggiata, avrei voluto vedere se la porta rossa fosse stata aperta. In quel caso sarebbe rimasto lì a urlare facendo finta di tirare la maniglia".

Leggi anche La dichiarazione d'amore di Manuel a Lulù

"Poi dice che non resta" ha aggiunto Davide criticando Alex "Ma io lo vedo il Belli che alla fine mi dice che rimane. Lui certo che resterà qui, tanto lo fa per fare scena, io ho smesso di credergli. Dai ma ancora non hai capito? Tu ancora che gli dai retta, è ovvio che resterà". Dopo essersi sfogato con Francesca, il giovane non ha perso occasione per ribadire il suo pensiero anche al diretto interessato: "Vai a fare un’altra scena davanti alla porta rossa. Prima pero’ vai di nuovo in confessionale a chiedere di bloccartela".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Foto Endemol Shine Italy