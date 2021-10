Grande Fratello Vip, Davide Silvestri critica Gianmaria Antinolfi: ''Incoerente e poco divertente''

Gossip TV

Davide Silvestri esprime il suo giudizio su Gianmaria Antinolfi e la sua complicata vita sentimentale.

Davide Silvestri ha osservato con attenzione i drammi amorosi di Gianmaria Antinolfi, non riuscendo ad instaurare un rapporto stretto con il partenopeo, forse anche a causa della poca coerenza dimostrata con Soleil Sorge, Sophie Codegoni e l’ex fidanzata Greta. Parlando con Miriana Trevisan, l’attore ha ammesso cosa pensa davvero del collega del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Davide Silvestri e Gianmaria Antinolfi: amicizia impossibile

La situazione sentimentale di Gianmaria Antinolfi ha tenuto banco nella casa del Grande Fratello Vip, dove l’imprenditore a incontrato l’ex fidanzata Soleil Sorge per la quale sembrava ancora provare qualcosa di forte. Mentre la bionda influencer ha preso le distanze dall’imprenditore, arrivando ad accusarlo di essere uno stalker, Gianmaria ha incontrato la fidanzata Greta, che l’ha ammonito severamente, facendo nascere in lui ulteriori dubbi sul rapporto. Dopo settimane di ripensamenti, timidi avvicinamenti a Soleil e dolci confessioni per Greta, il gieffino è giunto alla conclusione di essersi invaghito di Sophie Codegoni. Un vero e proprio colpo di scena, suggellato da un bacio passionale durante la notte, che ha fatto capitolare l’ex tronista di Uomini e Donne.

Insomma, la soap sembra essere giunta al termine, fatta eccezione per imprevedibili colpi di scena che potrebbero ancora verificarsi. Alla luce del percorso di Gianmaria, Davide Silvestri ha confessato a Miriana Trevisan, criticata duramente da Serena Enardu, di non aver legato con il collega anche a causa della sua grande incoerenza. “Mi parli di Greta, Soleil e Sophie… Ma cosa ti devo dire? Che non sei incoerente? Ma poi cosa me ne frega, per me puoi amare pure tutte insieme”, ha dichiarato Davide. La showgirl ha preso le difese di Antinolfi, dal momento che negli ultimi giorni è diventata una delle sue più grandi confidenti. “Invece secondo me, e te lo dico da amica, questa cosa è stata troppo vicina. Gianmaria è stato attaccato per settimane, gli è stato dato dello stalker, noi non sappiamo come è lui nella vita. Che si sia legato al pensiero di Greta, per tre giorni è normale”, ha ribattuto Miriana.

“Io su questo l’ho difeso, anche sull’amore nulla da dire perché a me non ha fatto nulla di male. Non sto dando un giudizio ma un parere […] Non posso dire che Gianmaria è divertente qui dentro, perché non lo è. Devo dire che è coerente se non lo è? Poi magari, fuori da qui, è la persona più brava e divertente del mondo e mi farebbe piacere fosse così. Qua, non lo è”, ha chiosato Silvestri, mettendo in chiaro che Gianmaria non è di certo la sua persona preferita in Casa.

