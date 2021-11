Grande Fratello Vip, Davide Silvestri critica Alex Belli dopo la lite con Aldo Montano: "Sei stato teatrale, pungente"

Gossip TV

Davide commenta lo scontro al Gf Vip tra Alex e Aldo.

Tensione al Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Aldo Montano. La lite furibonda, scoppiata tra i due gieffini dopo la diretta del reality show di Alfonso Signorini, ha profondamento colpito l'attore che, durante la notte, si è lasciato andare a un duro sfogo con Davide Silvestri.

Davide Silvestri critica Alex Belli al Gf Vip, ecco perché

"Mi ha dato uno spintone, ha accesso un duello, uno scontro. Lui ha fatto una roba brutta" ha confessato Alex parlando del comportamento aggressivo assunto da Aldo nei suoi confronti dopo la diretta del Grande Fratello Vip "Ma ti rendi conto che oltre alla cosa fisica mi ha detto che sono un lecchino e falso? Poi ha detto che vado in giro a dare limoni. Io non sono entrato nella sfera molto privata. Mi sono limitato a dire che non si espone, lui invece parla di limoni, rispetto per le mogli e leccate. [...] Io ho la faccia da c**o e le parole, non ho la fisicità e non ho mai fatto a botte nella mia vita. Perché è ben diverso usare le parole o il fisico".

Dopo aver ascoltato le parole di Alex, Davide, in maniera lucida e obiettiva, ha rivelato il suo pensiero: "Questa cosa non mi è piaciuta. Io sono oggettivo e non voglio darti ragione o torto. Non parlerò da tuo amico, ma da esterno. Oggettivamente è ovvio che lui ha sbagliato ed ha concluso male la cosa passando dalla parte del torto. Su quello non si può dire nulla. Che lui però sia arrabbiato e che ti voglia schivare ha perfettamente ragione ci sta tutta".

Come riporta Biccy, Silvestri non ha perso occasione per rimproverare Belli, reo di aver provocato Montano con le sue pungenti parole: "Ha visto un confessionale tuo brutto. Il tuo confessionale sembrava una vera cattiveria. Questo te lo dico da esterno e non da amico. Sei stato teatrale, ma tanto pungente. […] Guarda le mie liti con Andrea e Raffaella, io odio le liti che finiscono in modo così tanto aggressivo e stamani tra voi è successo. Non c’è stata sportività da parte sua, lo confermo. Tu sei stato educato, ma cattivello e pungente. Devo dirti la verità. Tu hai detto le cose con educazione, ma da far venire il nervoso. Se lui ti avesse risposto in modo pungente come il tuo sarebbe stato perfetto e invece no. Dopo purtroppo è sfociata in un’altra roba ed ha sbagliato".

