Grande Fratello Vip, Davide Silvestri contro Soleil Sorge: "Mi ha portato un'energia negativa con Alex Belli, ora basta!"

Davide rivela di voler nominare Soleil nella prossima diretta del Gf Vip.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda stasera, venerdì 17 dicembre 2021, su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Nell'attesa, Davide Silvestri ha rivelato ad alcuni concorrenti la sua intenzione di voler nominare l'influencer Soleil Sorge.

Davide Silvestri pronto a nominare Soleil Sorge

Con l'uscita di scena di Alex Belli, le dinamiche del gioco nella Casa del Grande Fratello Vip sono cambiate. Parlando con Katia Ricciarelli, Aldo Montano e Miriana Trevisan, Davide ha infatti rivelato di voler dare una svolta al suo percorso e iniziare a nominare anche le persone più vicine a lui, come Soleil.

"Adesso la mia nomination sarebbe per Soleil. Questo perché sento che mi ha portato un’energia negativa insieme ad Alex. Perché quell’atmosfera in camera era stancante. Poi valuto in base a quello che succederà. Il mio voto di cuore a pelle è per lei ed è quella la motivazione. Piuttosto che nominare un altro su cui non ho motivazione punto su lei. Se si offenderà dirò pazienza, potrà ricambiare" ha confessato Silvestri parlando della Sorge.

Come riporta Biccy, Silvestri ha poi continuato il suo sfogo rivelando la sua nuova strategia di gioco: "Bisogna buttare fuori le persone che rompono i co***oni e che ci danno fastidio. Se porti energie negative via, quindi voglio andare su persone che portano queste energie. Si tirano fuori le palle e basta. Magari si creeranno due gruppi, ci si comincerà a scontrare con due squadre e chi vince vincerà".

