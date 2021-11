Grande Fratello Vip, Davide Silvestri contro la Nomination di Miriana Trevisan: ''Non ha le pa**e''

Gossip TV

Davide Silvestri critica Miriana Trevisan, che ha fatto il suo nome alle Nomination per non dover fare quello di Katia Ricciarelli.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli ha deciso di spedire Miriana in Nomination, dopo aver assistito al confronto in diretta con Nicola Pisu. La showgirl si è mostrata molto risentita con la soprano ma, invece di fare il suo nome come tutti si sarebbero aspettati, ha scelto di votare per Davide Silvestri. L’attore, riflettendo sull’accaduto, si è detto infastidito dalla mancanza di coraggio di Miriana, tanto da non sperare nel fatto che la gieffina sia salvata dal pubblico.

Grande Fratello Vip, Davide Silvestri deluso da Miriana Trevisan

Il momento delle Nomination si fa sempre più complesso, soprattutto dal momento che in Casa vengono eletti sempre gli stessi immuni e che i restanti concorrenti del Grande Fratello Vip si trovano a dover votare anche chi non avrebbero mai voluto. Dopo il duro confronto con Nicola Pisu, Miriana Trevisan si è vista nominare da Katia Ricciarelli. La soprano non ha mai nascosto il suo fastidio per la breve e turbolenta liaison tra Miriana e Nicola, e l’ultimo faccia a faccia non è servito certo per farle cambiare idea. Katia ha fatto il nome di Miriana, dichiarando: “Ho avuto un’impressione non buona dell’incontro con Nicola. Tu sai che ho pensato che questa esplosione di gioia, una volta uscito lui, l’ho trovata inopportuna. Per me non era una cosa corretta”.

Tutti, dunque, si sarebbero aspettati che Trevisan si sarebbe vendicata, votando per la soprano. Lei, invece, ha deciso di fare il nome di Davide Silvestri, motivando così la sua scelta: “Poiché oggi mi ha detto che ha già la motivazione per nominarmi, pensavo che avesse fatto il mio nome e quindi l’ho nominato io. Poi volevo dire: care donne, siete single e volete provare? Provateci, poi se il giorno dopo volete andare a ballare, andateci. Questa volta non mi annullerò per nessuno, è una posizione molto importante. C’è molta critica perché alla mia età dovrei essere adulta, invece io voglio vivere e conoscere”.

Come prevedibile, Davide è rimasto molto deluso da Miriana, che reputa una giocatrice senza coraggio dal momento che non vuole mettersi contro Katia, sapendo che la soprano è tra le personalità più apprezzate del Gf Vip. “Oggi Miriana mi ha parlato e le ho detto che le merita di uscire. Le ho detto che non sono arrabbiato, ma questa volta certamente non tifo per lei. Io sono onesto”, ha ammesso Silvestri a Gianmaria Antinolfi. L’attore, poi ha chiosato: "Lei mi ha spiegato tutto, ma nella mia testa confermo che è stata una para**lata. Non sono nato ieri, non sono scemo. Non mi piace che mi si prende in giro. L’ha fatto perché non voleva mettersi contro Katia, non ha le p***e. Non sono arrabbiato, però un po’ dà fastidio”. Chissà se la previsione di Davide sarà giusta, e Miriana sarà la nuova eliminata del Gf Vip…

