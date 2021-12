Grande Fratello Vip, Davide Silvestri cambia strategia: Soleil Sorge finisce nel mirino dell'attore

Gossip TV

Davide confessa di voler dare una svolta al suo percorso al Gf Vip: "Tornerò ad essere io contro tutti".

Tempo di importanti confessioni al Grande Fratello Vip. A distanza di pochi giorni dall'uscita di Alex Belli, Davide Silvestri ha confessato di voler cambiare strategia di gioco e dare finalmente una svolta al suo percorso nella Casa di Cinecittà.

Davide Silvestri deciso a nominare Soleil Sorge

Inizia un nuovo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip per Davide. "Vivo giorno per giorno e vedrò come andranno le cose. Tornerò ad essere io contro tutti" ha confessato il giovane attore rivelando così la sua nuova strategia di gioco "In base a quello che succede deciderò, ma voglio giocarmela proprio libero".

Dopo aver fatto un bilancio del suo percorso al Gf Vip, Silvestri ha rivelato a Katia Ricciarelli la sua intenzione di voler ritornare ad essere quello di un tempo, pronto ad affrontare il gioco senza più inibizioni. Parlando delle prossime Nomination, l'attore ha dichiarato di voler nominare Soleil Sorge per via del loro allontanamento: "Ora come ora la mia motivazione mi viene da darla verso Soleil perché insieme a lui mi hanno portato un’energia negativa".

"Adesso siamo tutti più leggeri" ha prontamente replicato Katia, difendendo Soleil e sottolineando come l’atmosfera in Casa sia migliorata dopo l'uscita di Alex "Credo che Alex l’abbia intortata bene". "Voglio tornare ad essere libero di nominare chiunque liberamente, te e Manuel compresi, se sento che c’è qualcosa che non mi è piaciuto [...] Sole non mi ha fatto nulla di personale, solo portarmi energie non più positive nei confronti del gioco" ha concluso Davide.

