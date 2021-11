Grande Fratello Vip, Davide Silvestri bacia Alex Belli e confessa: "Faccio fatica a stare..."

Gossip TV

La confessione inaspettata di Davide al Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scattato un bacio tra Davide Silvestri e Alex Belli. Gli autori del reality show di Alfonso Signorini ieri sera hanno organizzato un gioco, il GF Game Night, e tra le tante prove c’era proprio quella del bacio che è toccata ai due attori.

Scatta il bacio al Gf Vip tra Alex Belli e Davide Silvestri

Durante il Gf Game Night, condotto da Jessica Selassié e Sophie Codegoni, Alex ha scelto di baciare il suo amico Davide. Un siparietto che ha divertito tutti i presenti, ma anche i numerosi telespettatori del Grande Fratello Vip. Come riportato da Biccy, però, il giovane concorrente, prima del bacio, ha rivelato a Belli di volersi ritirare dal mondo dello spettacolo.

"Qua devo dire che sto bene e ragiono tanto. Far l’attore mi diverte e mi piace davvero. Però se penso a quello che ho passato anni fa sono proprio felicissimo di aver fatto altro" ha confessato Silvestri ripensando alla sua carriera artistica "Non è che dico ‘cavolo quanto mi manca fare l’attore, come vorrei tornare a recitare’. Anzi ti confesso che penso che mi ritirerò un’altra volta come è già successo. Dopo il GF Vip intendo".

"Sono orgoglioso e fiero del percorso che ho fatto nella mia vita. Qui ad esempio faccio fatica a stare alle dinamiche. Forse perché non ho creato storie d’amore. Più che divertirmi non so che fare qui dentro" ha aggiunto Davide provocando la reazione di Alex "Man cosa ti ritiri, cosa dici? Abbiamo creato dei bei piani B, ma la tua è una scelta drastica. Tu sei un istrionico, c’hai un talento e quello vero, hai la professione, hai in mano la maestria, il mestiere. Perché ti devi ritirare, ma dai. Fai un reality e pensi a ritirarti? Semmai finisce il reality e non fai altri programmi di questo genere".

