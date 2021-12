Grande Fratello Vip, Davide Silvestri annuncia il suo addio: "Preferisco lasciare il posto ad un altro"

Gossip TV

Davide pronto a lasciare la Casa in vista del prolungamento del Gf Vip.

Dopo Carmen Russo e Alex Belli, anche Davide Silvestri ha annunciato il suo addio al Grande Fratello Vip. Parlando con Francesca Cipriani, il giovane attore ha rivelato la sua intenzione di lasciare la Casa per lasciare il posto a un altro concorrente più motivato di lui.

Davide Silvestri pronto a lasciare il Gf Vip

Tempo di confessioni nella Casa del Grande Fratello Vip. I concorrenti sono tornati a parlare del prolungamento del reality show e alcuni di loro hanno rivelato la loro intenzione di lasciare definitivamente il gioco. Tra questi anche Davide che, come riporta blogtivvu, ha dichiarato: "Mi sembra che non mi sono risparmiato, almeno mi sembra. Non è che sono stato a dormire tutto il giorno… io qualcosa credo di aver fatto".

"Adesso mi sento un po’… mi spiace essere morto capito?" ha dichiarato Silvestri confessando di voler tornare alla sua vita di sempre "E per rispetto preferisco lasciare il posto ad un altro e lasciare un buon ricordo perché tanto non farei una bella cosa ed ho bisogno del mio lavoro adesso oltre al fatto che sento di non dare niente adesso ho bisogno di tornare alla mia vita".

Davide abbandonerà davvero la famosa Casa di Cinecittà il prossimo 13 dicembre 2021? Il giovane attore è uno dei concorrenti più amati e apprezzati della sesta edizione del Gf Vip e la sua uscita sarebbe davvero una grande perdita per il programma condotto da Alfonso Signorini.

