Grande Fratello Vip, Davide Silvestri affronta Raffaella Fico: "Io non mi modifico per nessuno"

Scontro al Gf Vip tra Davide e Raffaella.

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip. Dopo Katia Ricciarelli e Alex Belli, anche Davide Silvestri e Raffaella Fico si sono resi protagonisti di un acceso confronto nella Casa. Il motivo? La canzone composta da Soleil Sorge, Alex e Davide.

Faccia a faccia tra Davide Silvestri e Raffaella Fico

Continuano le discussioni nella Casa del Grande Fratello per la famosa canzone composta da Alex, Davide e Soleil. "Io sono fatto così e non mi modifico per nessuno. Io vado a casa se devo andare a casa" ha dichiarato Davide rivolgendosi a Raffaella. "Il problema è vedere rabbia, cattiveria, se esce una persona gli ridi in faccia; quello è brutto. Lo hai fatto anche con me" ha replicato la donna criticando il comportamento assunto dall'attore nella Casa del Grande Fratello Vip.

"Quando ti ho dato la mano non ero ironico [...] Io ti ho sempre detto tutto con rispetto" ha aggiunto Silvestri provocando la reazione della Fico "Lo vedi cosa passa? Ogni cosa che fai io penso che è una presa in giro. Sei sgradevole. Io l'ho percepita in un altro modo".

Raffaella è poi tornata a parlare del comportamento ambiguo di Davide con Aldo, Francesca e Carmen: "Siamo ricaduti nel tranello [...] Non è bello ridere quando una persona va fuori". Dichiarazioni che hanno messo d'accordo anche gli altri concorrenti. "Lo reputo un gesto poco opportuno" ha chiosato il campione sportivo.

