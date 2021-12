Grande Fratello Vip, Davide Silvestri affronta Miriana Trevisan: "Non devi cercare di inculcare la tua idea, non interessa"

Gossip TV

Il confronto tra Davide e Miriana sul triangolo Alex, Soleil e Delia.

Miriana Trevisan non sopporta Soleil Sorge e non perde occasione per attaccarla e criticarla al Grande Fratello Vip. Il comportamento della showgirl ha infastidito Davide Silvestri, che le ha consigliato di accettare le opinioni altrui senza cercare di imporre la propria.

I consigli di Davide Silvestri a Miriana Trevisan

Dopo essersi scontrata con Biagio D'Anelli sulla questione Alex-Soleil, Miriana ha cercato un confronto con Davide continuando a ribadire il suo pensiero sul comportamento assunto dall'nfluencer italo-americana nella Casa del Grande Fratello Vip dopo la squalifica dell'attore: "Non credo in questo vittimismo".

Dopo aver ascoltato lo sfogo della Trevisan, Silvestri le ha dato dei consigli, ovvero quelli di non cercare di convincere gli altri che il suo modo di interpretare la situazione sia quello giusto: "I punti di vista si basano sul vissuto, sulle preferenze, le affinità. Alcune cose non sono oggettive [...] Non devi cercare di inculcare la tua idea, altrimenti non la finisci più".

"A volte qui dentro si parla ma non perché vuoi davvero dire il tuo pensiero su quello che è successo. Vieni strumentalizzato per far sentire a qualcun altro quello che pensi [...] Non serve dire la tua, perché non interessa. Interessa dire la loro. Ascolta e fai le tue valutazioni" ha aggiunto Davide "La cosa più importante è ascoltare e qui dentro pochi sono capaci di farlo".

