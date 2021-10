Grande Fratello Vip, Davide Silvestri a Soleil Sorge: "Ci vogliono mettere contro, dobbiamo salvarci tra di noi"

Gossip TV

Il confronto tra Davide, Soleil, Alex e Nicola prima della nuova puntata del GF Vip.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda stasera lunedì 4 ottobre 2021 su Canale 5. Nell'attesa, Davide Silvestri si è lasciato andare a un duro sfogo con Soleil Sorge, Alex Belli e Nicola Pisu circa il comportamento ambiguo di alcuni concorrenti della Casa.

La strategia di Davide Silvestri al Gf Vip

Dopo essersi scontrato con Clarissa Selassié, che lo ha accusato di essere falso e stratega, Davide ha deciso di confrontarsi con i suoi compagni di gioco Soleil, Alex e Nicola. "Loro aspettano la puntata [...] Sono giovani, ma c’è qualcuno dietro di loro per istigarmi" ha dichiarato l'attore riferendosi al comportamento assunto dalle tre principesse nei suoi confronti.

Parlando poi delle sorelle Selassié e delle reazioni ai litigi degli ultimi giorni, Silvestri sembra avere le idee molto chiare. "Ci vogliono mettere contro. A te appena ti liberano ti nominano" ha dichiarato l'attore rivolgendosi a Soleil "...dobbiamo fare in modo che non capitiamo insieme in nomination. Fa parte del gioco. Dobbiamo metterci nei preferiti, dobbiamo salvarci tra noi come fanno loro". Un pensiero che ha messo d'accordo anche Nicola e Alex.

Leggi anche Lulù Selassié disperata al Gf Vip, ecco perché

Davide, Soleil e Nicola hanno poi parlato delle nuove strategie da adottare per le nomination. "Siccome noi stiamo giocando, dobbiamo cercare di stare dentro più tempo possibile" ha confessato l'attore sottolineando di tenere presente le regole del gioco. L'appuntamento è per stasera, lunedì 4 ottobre, in prima serata su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.