Grande Fratello Vip, Davide Silvestri a Miriana Trevisan: ''Parli a favore di telecamera''

Davide Silvestri consiglia a Miriana Trevisan di cambiare atteggiamento, per non alimentare le chiacchiere sul suo conto.

Miriana Trevisan sta affrontando ore difficili nella casa del Grande Fratello Vip. La showgirl è stata accusata di essere falsa e di parlare spesso a favore delle telecamere, nella speranza di creare interesse attorno alla sua storia personale. Confrontandosi con Davide Silvestri, Miriana riceve un prezioso consiglio da parte dell’amico, che confessa di trovare il suo comportamento piuttosto ambiguo.

Grande Fratello Vip, Davide Silvestri rimprovera Miriana Trevisan

Davide Silvestri, dopo un debutto non semplice nella casa del Grande Fratello Vip, ha iniziato ad ambientarsi perfettamente e ha stretto legami solidi, come quello con Miriana Trevisan. La showgirl è stata accusata più volte di non essere sincera con il gruppo, che sospetta che Miriana faccia ogni cosa per guadagnarsi il favore delle telecamere, evitando di esporre la verità sul proprio vissuto o di dare un giudizio che non convenga ai fini del gioco. La Trevisan, che ha affrontato Katia Ricciarelli dopo il bacio con Nicola Pisu, si è sfogata con l’amico Davide che sembra aver ormai compreso le dinamiche di Cinecittà.

“I piccoli tradimenti mi fanno male, ce l’ho con me perché non intuisco e non prendo le distanze”, ha ammesso Miriana. L’attore ha colto la palla al balzo, interrompendo lo sfogo della romana per farle notare la natura del suo atteggiamento ambiguo: “Continua ad essere quello che sei, sbattitene. Se sei falsa uscirà fuori, perché quello è il tuo carattere. Una cosa che ti posso dire da amico, io che ti sono vicino, che quello che può sembrare da fuori è che non fai capire quello che dici. Entri scollegata, fuori luogo, nei discorsi che tu vuoi raccontare e così non ti vedono chiara. Io credo che tu non sia chiara neppure con me, perché hai aperto dieci discorsi e non ne hai finito uno. Non si capisce se vuoi raccontare o se è per le telecamere”.

La Trevisan, risentita per le parole di Davide, ha replicato piccata: “Non volevo raccontarlo. Volevo giocare su questa cosa, ma non potevo e volevo raccontarlo veramente. Quindi ho iniziato a inventare, perché è una cosa privata. E l’ho detto! Ci ho giocato, mi sono divertita”. Si prevede uno scontro acceso tra Miriana e Raffaella Fico in puntata.

