Grande Fratello Vip, Davide Silvestri a Lulù Selassié: "Impara a riconoscere quando sbagli"

Gossip TV

I consigli di Davide a Lulù.

Stasera, lunedì 6 dicembre 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra le concorrenti al televoto anche Lulù Selassié, che è sempre più provata dall'allontanamento di Manuel Bortuzzo e dell'uscita della sorella Clarissa.

Davide mette in guarda Lulù al Gf Vip, ecco perché

L'allontanamento di Manuel e le continue liti con Maria Monsé stanno mettendo a dura prova Lulù. A cercare di aiutarla e consolarla ci ha pensato Davide Silvestri. "Sbaglia, ma cerca di riconoscere quando hai sbagliato o quando hai fatto troppo" ha dichiarato l'attore consigliandole di imparare a riconoscere i propri errori.

"Occhio anche a chi dà consigli, qualcuno magari li dà con il cuore per aiutarti mentre qualcuno lo fa solo per ripulirsi la coscienza" ha aggiunto Davide che ha cercato di mettere in guardia Lulù da alcune persone "Devi ragionare con la tua testa, devi riconoscere le cose. Qualcuno ti userà come psicologo per se stesso".

Leggi anche La confessione inaspettata di Alex Belli su Soleil Sorge

E ancora: "Non ti affidare a tutti, perché non tutti hanno la verità in tasca. Devi solo cercare di rubare da ogni persona una cosa positiva [...] In ognuno di noi puoi trovare qualcosa in cui ti puoi rispecchiare e che puoi portarti a casa". Dopo aver ascoltato i consigli del gieffino, la giovane Selassié lo ha ringraziato felice con un abbraccio.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.