Grande Fratello Vip: "Davide non si deve allontanare da Alex e Soleil", parla la ragazza di Davide Silvestri

Alessia commenta l'amicizia nata al Gf Vip tra Davide, Alex e Soleil.

Davide Silvestri è uno dei protagonisti più amati e apprezzati della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il percorso del giovane attore ci ha pensato la fidanzata Alessia che, ospite a Casa Chi, ha detto la sua anche sul rapporto nato nella Casa con Alex Belli e Soleil Sorge.

La confessione della fidanzata di Davide Silvestri

Davide, Alex e Soleil hanno instaurato una bella amicizia al Grande Fratello Vip. Nonostante qualche lite e incomprensione, i tre concorrenti sono diventati inseparabili e continuano forti e decisi il loro percorso nella famosa Casa di Cinecittà. Come riporta Biccy, a commentare il loro rapporto ci ha pensato la fidanzata del giovane attore.

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale diretto da Alfonso Signorini, Alessia ha dichiarato: "Se consiglierei al mio ragazzo di allontanarsi da Soleil e Alex Belli? Per me no, secondo me non si deve staccare assolutamente dai suoi amici, dal trio. Secondo me quello è un gruppetto molto spensierato. Quindi direi che li vedo bene insieme. Poi fanno delle cose artistiche per me molto simpatiche. No, non parlo di chimica artistica come Alex e Soleil, ma delle performance artistiche molto divertenti".

"Davide è così anche nella vita quotidiana. Io sono innamorata di lui anche per questo. Deve continuare così" ha aggiunto la ragazza elogiando Silvestri "Lui se pensa qualcosa in maniera differente da Soleil o Alex lui le dice con fermezza e oggettività. Questo per dire che pensa sempre con la sua testa in ogni situazione. Lui non è uno che si lascia influenzare. Non avrebbe senso interrompere il loro rapporto".

