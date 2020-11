Grande Fratello Vip, dalla Gregoraci a Oppini: i vip a rischio abbandono quando sapranno che il reality terminerà a febbraio

Gossip TV

Nel corso della puntata di questa sera del Gf Vip, i concorrenti saranno informati del prolungamento del reality: ecco chi sono i concorrenti che metteranno a rischio la loro permanenza

Nel corso dell'ultima puntata del talk social Casa Chi, ideato e condotto da Alfonso Signorini ha confessato che presto, probabilmente nel corso della puntata di questa sera, metterà al corrente i Vip del prolungamento del reality. La Casa del Gf Vip non spegnerà le luci tra qualche settimana, ma l'occhio vigile delle telecamere continuerà a spiare i concorrenti per altri due mesi e mezzo. Nella Casa, nessuno sospetta nulla e anzi i ragazzi ipotizzano di tornare a casa prima del giorno dell'Immacolata, l'otto dicembre prossimo.

Gf Vip: concorrenti a rischio, dalla Gregoraci a Oppini

"Adesso la cosa più difficile sarà quella di comunicare ai concorrenti che il programma si prolunga di più di due mesi. Gli diremo tutto entro venerdì. Non so quali saranno le reazioni. Chiederemo loro di passare Natale e Capodanno nella casa e che lo show chiuderà a metà febbraio" ha dichiarato qualche giorno fa Signorini .

Nell'ipotesi di un prolungamento del reality, oggetto di conversazione da parte dei Vip , chi ha categoricamente escluso di voler e poter restare sono stati: Francesco Oppini, Dayane Mello, Rosalinda Cannavò, Stefania Orlando, Patrizia De Blanck ed Elisabetta Gregoraci. Tutti loro desiderano passare le feste con i propri parenti e hanno già annunciato che non potranno accettare di restare avendo firmato un contratto che non lo prevedeva. Non è da escludere che qualcuno sceglierà deliberatamente di uscire dalla Casa non aspettando la data finale prevista.

