Grande Fratello Vip, Cristina D’Avena nel cast? ''Mi hanno contattato''

Cristina D’Avena rivela di aver ricevuto diverse proposte per entrare a far parte del Grande Fratello Vip.

Cristina D’Avena sarà una delle concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip? In attesa della messa in onda della sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, la cantante ha rivelato di essere stata contattata più volte dalla redazione del programma, ma di non avere alcune intenzione di partecipare né ora né in futuro. Ecco cosa ha rivelato Cristina a proposito del suo futuro sul piccolo schermo.

GF Vip, Cristina D’Avena parla della sua partecipazione al programma

Cristina D’Avena è un’icona per grandi e piccini, con le sue canzoni indimenticabili e, recentemente, con le sue foto piccanti che hanno infiammato il web. La cantante ha rilasciato una lunga intervista a Chi, svelando di essere stata corteggiata dalla redazione del Grande Fratello Vip, ma di non aver mai accettato la proposta poiché spaventata da questo tipo di format. “Il buio e il Grande Fratello mi fanno tantissima paura. L’aereo anche. Ma quello spero di ricominciare a prenderlo. Mi perso un sacco di cose belle. Fra Isola dei Famosi e Grande Fratello mi avranno chiamato centro volte. Ma non riuscirei ad essere me stessa con un occhio puntato sempre addosso”, ha ammesso Cristina.

Mentre l’artista confessa di aver pensato ad un programma Tv per festeggiare i suoi 40 anni di onorata carriera, sempre più fan hanno dichiarato di apprezzare le foto bollenti che Cristina posta sovente sui social. “Io mi sento veramente donna e mi piace tirare fuori la femminilità. Magari da me non te lo aspetti, così se pubblico una foto in costume, gli uomini iniziano a sognare”, ha ammesso la D’Avena. Insomma, la cantante non sarà nel cast del Gf Vip 6, così come Raz Degan che ha messo a tacere le indiscrezioni, riservando parole al vetriolo al programma di Alfonso Signorini.

Tra nomi papabili e Vipponi che si tirano indietro, nonostante il successo che i loro colleghi hanno riscosso grazie al reality show di Canale5, al momento l'unica certezza è quella della presenza di Katia Ricciarelli. L'ex moglie di Pippo Baudo ha firmato il contratto e si prepara ad entrare nella casa di Cinecittà.

