Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio su Maria Teresa Ruta: "È una grande giocatrice"

Malgioglio commenta il percorso al Grande Fratello Vip di Maria Teresa.

Cristiano Malgioglio è stato uno dei concorrenti più amati del Grande Fratello Vip. A distanza di alcune settimane dalla finale della quinta edizione del reality show di Alfonso Signorini, il noto paroliere è tornato a parlare del percorso dei suoi ex compagni di gioco facendo un pronostico sul vincitore.

Le parole di Malgioglio sul percorso di Maria Teresa Ruta al Gf Vip

Ospite di Casa Chi, Cristiano ha voluto dire la sua sui tre pilastri della quinta edizione del Grande Fratello Vip: Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Dayane Mello, che nelle ultime ore è stata colpita da un grave lutto. "Ho molta stima per Tommaso, ho conosciuto un ragazzo di 25 anni informatissimo, colto… sapeva tutto, parlavamo di ogni cosa. Se vince? Guarda, questo sinceramente non lo so, il pubblico decide. A mio avviso hanno già vinto tutti per la permanenza così lunga nella Casa" ha dichiarato il noto paroliere parlando dell'influencer.

Per quanto riguarda il vincitore del Gf Vip, Malgioglio sembra avere le idee chiare: "O vince Dayane Mello o vince Tommaso Zorzi". Per chi non lo sapesse, la nuova puntata di Casa Chi è stata registrata martedì, prima del terribile lutto che ha coinvolto Dayane. Una notizia che ha letteralmente sconvolto tutto il resto del cast, che ha rivelato di voler abbandonare il gioco il prossimo lunedì 8 febbraio.

Durante l'intervista, Cristiano ha parlato anche del percorso della Ruta: "So che la più grande attrice del Grande Fratello Vip è Maria Teresa Ruta. Potrebbe creare una scuola di recitazione ed io vorrei fare il preside. E’ una grande giocatrice, ma vincente".

