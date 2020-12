Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio rivela: "Mi vendicherò" (VIDEO)

Gossip TV

Malgioglio non accetta le nomination ricevute al Grande Fratello Vip e ne parla con Dayane Mello.

Cresce l'attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, venerdì 18 dicembre 2020, su Canale 5. Tra i concorrenti al televoto c'è anche Cristiano Malgioglio, che pare non aver gradito la nomination e il comportamento assunto da Giacomo Urtis nei suoi confronti.

Cristiano Malgioglio contro Giacomo Urtis al Gf Vip

Parlando con Dayane Mello, Cristiano si è lasciato andare a un duro sfogo riguardante gli ultimi avvenimenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Il noto paroliere ha ammesso di aver notato un cambiamento nel comportamento di alcuni Vipponi a seguito delle Nomination: "Vengono e fanno i carini con me, a me non importa del voto fa parte del gioco". "Sono tutti preoccupatissimi, mi sveglio e li sento parlare solo di questo" ha aggiunto la modella brasiliana.

Malgioglio ha continuato il suo sfogo rivelando di aver per niente gradito alcuni atteggiamenti assunti da Giacomo nei suoi confronti: "Mi vendicherò, mi ha nominato per una cosa banale e non prende mai posizione". "Lui è così, è una persona molto insicura ma è un buono" ha prontamente replicato la Mello difendendo Urtis e paragonandolo a Massimiliano Morra "Anche lui era così, non si interessava alle dinamiche".

Le parole di Dayane, però, non hanno per niente convinto Cristiano che ha affermato: "Ma dovrebbe parlare con tutti secondo me". I due concorrenti riusciranno a chiarire o le tensioni avranno la meglio? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf Vip in onda stasera, venerdì 18 dicembre, in prima serata su Canale 5.

