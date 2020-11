Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio pronto a entrare nella Casa: "Non mi piacciono piagnistei e urla"

Gossip TV

Malgioglio si prepara ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip e rivela chi sono i suoi preferiti.

Cristiano Malgioglio è pronto a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip e stravolgere gli equilibri tra i concorrenti. Nell'attesa, l'amatissimo opinionista ed ex gieffino ha rilasciato un'interessante intervista al settimanale Chi in cui ha rivelato i nomi dei suoi Vipponi preferiti.

La frecciata di Malgioglio a Maria Teresa Ruta

Sono ormai diverse settimane che si parla della partecipazione di Malgioglio alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il noto paroliere sarà un concorrente effettivo o un ospite come Giacomo Urtis? Intervistato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, Cristiano ha svelato i nomi dei suoi preferiti: "Ma io non mi innamoro mai di nessuno, per gli amori bisogna far scoppiare il cuore e io sono troppo giovane. Andrea Zelletta ha una faccia stupenda. Enock, che ho conosciuto da Chiambretti, è dolce e affettuoso. E poi è molto carino Tommaso Zorzi, anche se è un pò esagerato nel suo modo di fare e di vivere: riesce a creare dinamiche che...".

Secondo Malgioglio, il Grande Fratello Vip non sarebbe stato lo stesso senza la presenza di un personaggio forte come Tommaso Zorzi, che anima la Casa e crea dinamiche di gioco: "Diciamolo, senza di lui la Casa non avrebbe lo stesso ritmo. [...] Non mi piacciono i piagnistei e le urla. E il raccontare tante cose così private".

Per quanto riguarda invece Maria Teresa Ruta, che è tra le concorrenti più amate e seguite, Cristiano ha dichiarato: "Maria Teresa la conosco, ma non l'ho mai frequentata. È una rivelazione? Boh, esci dalla casa e scompari di solito. Poi ora non c'è spazio con questo Covid, non ci sono tanti programmi e zero serate".

