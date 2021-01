Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio: "Più che un concorrente, sono stato una talpa"

Gossip TV

Malgioglio parla del suo percorso al Grande Fratello Vip e svela i motivi della sua partecipazione.

Cristiano Malgioglio è sicuramente uno dei protagonisti più amati della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistato in esclusiva dal settimanale Chi, l'ex gieffino ha parlato della sua esperienza nella Casa di Cinecittà e svelato i veri motivi che lo hanno spinto a partecipare ancora una volta al reality show di Canale 5.

La rivelazione di Cristiano Malgioglio dopo il Gf Vip

Grazie alla sua ironia e ai suoi modi di fare, Cristiano ha conquistato tutti. La nomination dei suoi compagni di gioco, però, gli è costata cara e il noto paroliere è stato costretto ad abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip: "In pochi avrebbero avuto il mio stesso coraggio ed è per questo che il reality di Canale 5 è un po’ come se l’avessi vinto io. Del resto in quanti avrebbero avuto la forza di tornare a fare i concorrenti dopo essere stati anche opinionisti del programma? I miei coinquilini mi avrebbero dovuto consegnare un Oscar".

Malgioglio ha rivelato, però, che tutto fa parte del gioco: "Fa parte del gioco far fuori i personaggi più forti e io non li condanno. Non ho mai avuto dubbi su quella nomination, ero certo che da lì a poco sarei uscito. Inutile fingere: questa volta non ho giocato. Più che un concorrente, sono stato una talpa".

Cristiano ha infine rivelato i veri motivi che lo hanno spinto a partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip: "L’ho fatto per proteggermi. Il primissimo lockdown mi aveva talmente turbato che non volevo ritrovarmi nella stessa situazione. Molti dei miei amici si sono ammalati e loro stessi, Iva Zanicchi e Piero Chiambretti tra tutti, mi hanno spinto ad accettare l’invito di Alfonso Signorini. E così ho fatto. È stato bello raccontare un nuovo Cristiano e riscoprire il calore di un abbraccio".

