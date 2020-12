Gossip TV

Cristiano Malgiolgio si sfoga e accusa Giulia Salemi di piangere per cose poco serie, adottando una strategia nella Casa del Grande Fratello Vip.

La furia di Cristiano Malgioglio si abbatte senza tregua su Giulia Salemi. La bella italo-persiana, rea di aver spedito il paroliere di Nomination, cerca di spiegare le sue ragioni ma il clima nella Casa del Grande Fratello Vip rimane teso. Cristiano è certo: Giulia sta giocando di strategia.

Grande Fratello Vip, Cristiano Malgiolgio torno all'attacco contro la Salemi

Cristiano Malgiolgio, acclamato da orde di fan sui social, è tornato ad abitare la Casa più spiata d’Italia, rendendo la quinta edizione del Grande Fratello Vip iconica. Il noto paroliere ha iniziato la sua avventura con le migliori intenzione, sebbene spaesato dall’eliminazione di alcuni dei concorrenti che avrebbero potuto aiutarlo nel suo percorso nel reality show di Canale5. Quando Giulia Salemi ha osato spedirlo in Nomination, poi, Malgiolgio ha perso del tutto la pazienza. Dopo la Puntata, il gieffino si è confidato con Stefania Orlando ammettendo di non riuscire a legare con i concorrenti più giovani per mancanza di argomenti. La Salemi è finita nel mirino di Malgiolgio, che l’ha definita una ragazza priva di contenuti che pensa a fare foto glamour per Instagram. Il paroliere ha il dente avvelenato e torna ad attaccare la gieffina, parlando dei suoi eccessivi sfoghi in confessionale.

Giulia Salemi sta mentendo? Cristiano Malgiolgio furioso al Gf Vip

Secondo lui, infatti, al Gf Vip non si dovrebbe scoppiare in lacrime per faccende di poco conto per non svalutare i momenti realmente toccanti. Cristiano ha sottolineato che vedere Giulia piangere per l'incontro con il padre e poi per una baruffa con Dayane Mello sottolinea che l’influencer stia mettendo in atto una strategia. La Salemi si è sentita toccata dalle parole di Malgiolgio e ha chiesto all’inquilino di avere un confronto faccia a faccia, per chiarire una volta per tutte perché ha fatto il suo nome durante le Nomination. Anche un altro Vip teme che la Salemi sia una stratega, avendo notato uno schema simile a quello che l’italo-persiana ha adottato un paio di anni fa, quando reclusa nella Casa più spiata d’Italia si è innamorata di Francesco Monte.

