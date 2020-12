Grande Fratello Vip: Cristiano Malgioglio incastra la Produzione, la regia non stacca in tempo e il Web esplode

Gossip TV

Cristiano Malgioglio fa una domanda scomoda a Giacomo Urtis e sul web esplode la polemica contro la Produzione del Grande Fratello Vip.

Cristiano Malgiolgio e Giacomo Urtis si rendono protagonisti di uno scandalo al Grande Fratello Vip. La domanda scomoda del paroliere mette in dubbio la trasparenza della Produzione del reality show di Canale5 e al popolo del Web non sfugge il tentativo della regia di cambiare immediatamente inquadratura, per non divulgare il filmato incriminato.

Grande Fratello Vip, Cristiano Malgiolgio incastra la Produzione

Nella Casa del Grande Fratello Vip i concorrenti perdono la cognizione del tempo e spesso anche della presenza delle miriadi di telecamere, pronte a riprendere ogni loro mossa. Forse per questo Cristiano Malgiolgio si è lasciato andare ad una domanda molto scomoda, chiedendo a Giacomo Urtis quante puntate avesse nel suo contratto. Il chirurgo delle star prova a rimediare, parlando di puntate in cui è stato presente ma il paroliere persevera e la regia è costretta a staccare in fretta e furia.

Sfortunatamente per la produzione del reality show di Canale5, al popolo del Web non sfugge nulla e il video è diventato virale in pochi minuti. Le parole di Malgiolgio hanno fatto infuriare il pubblico che ha tratto un’unica conclusione dalle domande del gieffino: ogni concorrente ha firmato per poter rimanere in Casa un tot di puntate, prima di essere realmente soggetto al televoto. Questa la teoria esposta dagli utenti dei social che si sono immediatamente ribellati, minacciando di boicottare il Gf Vip qualora le Nomination risultassero truccate.

La gaffe schock di Cristiano Malgioglio mette a rischio il Gf Vip

In realtà il fatto che molti personaggi conosciuti e decisamente forti siano usciti prima di altri che stanno conducendo un’avventura all’insegna della moderatezza, dimostrerebbe che non ci sono preferenze. In quel caso, infatti, sarebbero dovuti essere Vip conosciuti come Patrizia De Blanck o Matilde Brandi a rimanere in Casa. I telespettatori iniziano ad essere scettici ma l’ingresso di nuovi concorrenti potrebbe risolvere la situazione, dando nuovo vigore al programma che non manca di sorprendere e continuerà ad intrattenere i fan per molti mesi ancora: la Finale è slittata, di nuovo!

Nel frattempo. Malgiloglio è preoccupato per il televoto di questa sera che lo vede contro Urtis, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Il paroliere è furioso con Giulia Salemi per essere finito al ballottaggio e non ha intenzione di mollare la bella italo-persiana, arrivando a mettere in dubbio la sincerità delle sue lacrime.

Malgioglio chiede a Urtis quante puntate ha nel contratto e subito dopo censurano

SE DOMANI ESCE TOMMASO O MTR SPACCO TUTTO #GFVIP pic.twitter.com/qDpiixXLJr — and i oop- (@wearyandboujee) December 17, 2020

