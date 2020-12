Grande Fratello Vip, Cristiano Malgioglio in lacrime: "Otto mesi senza un abbraccio" (VIDEO)

Gossip TV

Malgioglio è ufficialmente un nuovo concorrente del Grande Fratello Vip.

È ufficiale! Cristiano Malgioglio è un nuovo concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso dell'ultima diretta del reality show di Alfonso Signorini, il noto opinionista è finalmente entrato nella famosa Casa di Cinecittà.

Cristiano Malgioglio è un nuovo concorrente del Gf Vip

Ieri, lunedì 30 novembre 2020, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una serata ricca di sorprese che ha visto l'ingresso nella Casa di Malgioglio. Il noto paroliere ed ex concorente del reality show, entrato dal Cucurio, ha raggiunto i concorrenti in super led rivolgendogli parole d'affetto: "Siete bellissimi dal vivo".

"Voglio dirvi tante cose" ha detto rivolgendosi a tutti i concorrenti del Gf Vip "...voglio dirvi di rimanere, perché se uscite nessuno si ricorderà più di voi". Dopo essere stati sbloccati, i Vip sono corsi ad abbracciare Cristiano, che non ha saputo trattenere le lacrime: "Sono felice perchè finalmente posso socializzare, sono otto mesi che non abbraccio nessuno. E' bellissimo". Dopo baci e abbracci, il paroliere ha dato vita ad un momento di festa scatenando le danze e facendo divertire tutti i presenti.

L'arrivo di Malgioglio nella Casa del Grande Fratello Vip rappresenta l'inizio di una nuova ondata di ingressi. Il prossimo quattro dicembre, infatti, i concorrenti dovranno comunicare se lasciare definitivamente la Casa o meno, visto il prolungamento del programma fino a febbraio. Chi saranno i Vipponi che abbandoneranno il gioco? Staremo a vedere!

